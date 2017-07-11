11 Temmuz 2017 Salı17 Şevval 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:38Güneş 05:35Öğle 13:17İkindi 17:13Akşam 20:45Yatsı 22:32
    • 36°C Adana
    • 38°C Adıyaman
    • 29°C Afyon
    • 30°C Ağrı
    • 29°C Amasya
    • 32°C Ankara
    • 38°C Antalya
    • 25°C Artvin
    • 36°C Aydın
    • 32°C Balıkesir
  • BIST: 102.718 1.60
  • Altın: 141,368 0.33
  • Dolar: 3,6272 0.44
  • Euro: 4,1359 0.52

Katliamın üzerinden 22 yıl geçti: Acılar halen taze

»
Srebrenitsa soykırımında hayatını kaybeden Boşnaklar, bugün düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı anma töreni ile anılıyor.
Katliamın üzerinden 22 yıl geçti: Acılar halen taze
Katliamın üzerinden 22 yıl geçti: Acılar halen taze Katliamın üzerinden 22 yıl geçti: Acılar halen taze Katliamın üzerinden 22 yıl geçti: Acılar halen taze

Sırp ordusu tarafından 22 yıl önce yapılan katliamda hayatını kaybedenler Potoçari anıt mezarında anılacak. Kimlik tespiti yapılan 71 kurbanın cenazesi öğle namazının ardından Potoçari anıt mezarlığında defnedilecek.

Binlerce kişi Potoçari’de bir araya gelirken, katliamda hayatını kaybedenlerin yakınları, sevdiklerinin mezarı başında gözyaşları içinde dua etti. Öte yandan, törende Türkiye’yi ise Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş temsil edecek.

Potoçari’de mezarı bulunan kurbanların sayısı 6 bin 575’e yükselecek. 1995 yılında Ratko Mladic komutasındaki Sırp birlikler 8 binden fazla Boşnak’ı katletmişti. Srebrenitsa katliamı Uluslararası Adalet Divanı tarafından 2007 yılında soykırım olarak kabul edilmişti.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Suriyeli anneyi ölüme böyle götürmüşlerSuriyeli anneyi ölüme böyle götürmüşlerSakarya'nın Kaynarca ilçesinde 10 aylık bebeği ve karnındaki yavrusu ile öldürülen Suriyeli annenin kaçırılma görüntüleri kameralara takıldı.
Katliamın üzerinden 22 yıl geçti: Acılar halen tazeKatliamın üzerinden 22 yıl geçti: Acılar halen tazeSrebrenitsa soykırımında hayatını kaybeden Boşnaklar, bugün düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı anma töreni ile anılıyor.
Sürpriz yumurtadan çıkanlar şoke ettiSürpriz yumurtadan çıkanlar şoke ettiİstanbul'da, dünyaca ünlü bir çikolata firmasının yumurta şeklindeki çikolata kutularında uyuşturucu servisi yapan torbacı çetesi çökertildi.
Eşini öldüren kadından şok iddia: Kızımı ve oğlumu taciz ettiEşini öldüren kadından şok iddia: Kızımı ve oğlumu taciz ettiKonya'da pompalı tüfekle öldürülen ve geçen pazar günü boş bir arazide cesedi bulunan 43 yaşındaki Bahri K.'yı eşi 10 çocuk annesi 6 aylık hamile 42 yaşındaki Servinaz K.'nın öldürdüğü ortaya çıktı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım 15 Temmuz şehitliğindeCumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım 15 Temmuz şehitliğindeCumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, 15 Temmuz şehitliğini ziyaret etti.
FETÖ'cü Şükür hakkında flaş karar!FETÖ'cü Şükür hakkında flaş karar!Türkiye'den kaçan Hakan Şükür hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya hesabı Twitter üzerinden hakaret eden Hakan Şükür'ü avukatı temsil etti.
  • PKK'yı Afrin korkusu sardı11 Temmuz 2017 Salı 12:45
  • Karar verildi! Baykal’ın oğluna kafa atmıştı...11 Temmuz 2017 Salı 12:35
  • Fethullah Gülen'in mesajlarına ulaşıldı!11 Temmuz 2017 Salı 12:34
  • FETÖ’nün ‘ümitçi’ timine baskın!11 Temmuz 2017 Salı 12:27
  • 15 Temmuz resmi tatil mi? İşte cevabı...11 Temmuz 2017 Salı 12:23
  • Leyla Zana için karar belli oldu!11 Temmuz 2017 Salı 11:29
  • Osmanlı’nın mirası gece kulübü oldu11 Temmuz 2017 Salı 11:13
  • Büyükada'da İngiliz fitnesi iş başında!11 Temmuz 2017 Salı 10:45
  • Askeri darbe sınırdan döndü! 1 milyar dolara sattı11 Temmuz 2017 Salı 10:15
  • Suriyeli sığınmacılara dair 7 şehir yalanı11 Temmuz 2017 Salı 10:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri