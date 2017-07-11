Altına 'merkez' ayarı

Merkez bankalarının para politikalarını sıkılaştırması altını olumsuz etkiliyor. Yılın ilk yarısında yüzde 7.9 yükselen altın fiyatları, son dönemde 4 ayın en düşük seviyesinde.

Dünya Gazetesi'nin haberine göre bu yılın ilk yarısında yüzde 7.9 ile güçlü bir performans gösteren altın fiyatları, merkez bankalarının likiditeyi kısacağı beklentisiyle bir anda baskı altına girdi ve 1.204 dolarla son 4 ayın en düşük seviyesine geriledi. Analistler, verilerin merkez bankalarının para politikalarını sıkılaştırmasını destekleyecek şekilde gelmeye devam etmesi halinde, altının ons fiyatının 1.200 doların altına inebileceğini söylüyor.



FED VE ECB'NİN POLİTİKALARI BELİRLEYİCİ OLACAK



Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bilanço küçültmeye birkaç ay içinde başlayabileceği ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) eylül toplantısında varlık alımlarını kademeli olarak azaltmaya ilişkin açıklama yapabileceği beklentisi ile altının ons fiyatındaki gerileme devam ediyor. Altın geçtiğimiz haftayı yoğun satış baskısıyla geçirdi ve ayı piyasasının etkisinden kurtulamadı. Haftanın ilk günündeki satış baskısından sonra yönünü bulmakta zorlanan kıymetli maden, haftanın son gününde Fed'in faiz artışı için elini güçlendirecek. ABD'de tarım dışı istihdamın verisi metal satış baskısına daha fazla dayanamayarak 1207.43 dolar/ ons'a kadar düşüş yaşadı.



1.200 DOLARIN ALTINA İNEBİLİR



Dün ise ons fiyatı, yaklaşık 4 ayın en düşük seviyesi olan 1.204,95 doları gördü. Geçen ay sonunda 1.248 dolar seviyesinden işlem gören altının ons fiyatı, bu süreçte yüzde 3'e yakın değer kaybetti ve 15 Mart tan bu yana en düşük seviyeye indi.



Analistler, verilerin merkez bankalarının para politikalarının sıkılaştırılmasını destekleyecek şekilde gelmeye devam etmesi halinde, altının ons fiyatının 1.200 doların altına inebileceğini söylüyor. Uzmanlara göre, 1.216 desteğinin aşağı yönlü kırılmasıyla satış yönlü momentumun arttı. Bu seviyenin kırılması halinde fiyatların ilk etapta 1.193- 1.194 dolara kadar inebileceği belirtiliyor.

BİR SONRAKİ DURAK 1.165 DOLAR OLABİLİR



FXEmpire'ın analistlerine göre 1.200 doların altına inilmesi fiyatlarda önce 1.100 ve sonrasında 1000 dolar kapısını aralayabilir.



Fiyatlarda düşüş eğilimi bekleyenler arasında BNP Paribas'dan Harry Tchilinguirian da bulunuyor. BNP analisti, Fed'in faiz artırımlarının altının cazibesini azaltacağını ve fiyatların yılın son çeyreğinde 1.165 dolara inebileceğini savunuyor. Fransız bankanın ekonomistleri, yayınladıkları son rapordalarda. Fed'in bu yıl aralık ayında faiz artışına gitmesini beklediklerini söylemişlerdi.



FONLAR UZUN POZİSYONLARI AZALTIYOR



Yatırımcı, düşüşün devam edeceği beklentisiyle elindeki altını hızlı bir şekilde satmaya başladı. Hedge fonlarının net uzun pozisyonları yarıdan fazla azalarak 2015'ten beri görülen en sert düşüşünü kaydetti. Altın destekli ETF ürünleri, geçtiğimiz ay nakit çıkışları kaydederken, çoğu emtia fonu daha fazla yatırımcı çekmişti. Dünyanın önce gelen altın ETF'si SPDR Gold Shares'in varlıkları geçtiğimiz hafta Mart'tan beri görülen en düşük seviyesine geriledi. Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu'na göre (CFTC) altın vadeli kontralar ve opsiyon sözleşmelerinde net uzun pozisyonların sayısı, 3 Temmuz'da biten haftada yüzde 51 azalarak 37,776'ya geriledi.



İÇERİDE GRAMI 140 TL



Altının gram fiyatı geçen hafta dolar/TL deki sert yükselişin ardından 139,3 - 143,4 lira arasında dalgalı bir seyir izliyor. Altın dünkü işlemlere düşüşle başlamasının ardından yüzde 0,8 düşüşle 140 liranın hemen altında işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 230, Cumhuriyet altını da 937 liradan alıcı buldu.



KORE GERGİNLİĞİ ALTINA DESTEK OLABİLİR



Genel olarak altın için negatif bir görünüm hakim olsa da, uzmanlar olumsuz makro ekonomik gelişmeler ya da risk iştahını azaltıcı unsurların öne çıkması durumunda altının yeniden 1.230 dolara geri dönebileceğini söylüyor. Jeopolitik elişmelerin bu noktada önemli olduğunu belirten uzmanlar, "Kuzey Kore' inin kıtalar arası balistik füze denemeleri küresel bir tehdit oluştururken bu konuyla ilgili ortak bir politika belirlenmesi önümüzdeki günlerde dünya siyasetin konusu olacaktır. Piyasaları endişelendirecek yeni politikalar altını pozitif fiyatlayacaktır" diyor.



1.400 DOLAR POTANSİYELİ GÖREN DE VAR



Diğer yandan altın için yükseliş beklentisini koruyanlar da var. Bank of America Merrill Lynch analistler, piyasalardaki risklerden korunmak için yatırımcının alımlarını sürdüreceğini ve altının yılın ikinci yarısında 1.400 doları test etme potansiyeli olduğunu düşünüyor. HSBC'den James Steel de, 1.200 doları destek olarak görüyor ve bu seviyelerde altının gelişmekte olan ülkelerden gelecek taleple istikrar kazanabileceğini ifade ediyor.