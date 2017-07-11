Eşini öldüren kadından şok iddia: Kızımı ve oğlumu taciz etti

Konya'da pompalı tüfekle öldürülen ve geçen pazar günü boş bir arazide cesedi bulunan 43 yaşındaki Bahri K.'yı eşi 10 çocuk annesi 6 aylık hamile 42 yaşındaki Servinaz K.'nın öldürdüğü ortaya çıktı.

Kocasını, 7 yaşındaki oğlu E.K. ve 12 yaşındaki kızı N.K.’yı taciz ettiği iddiasıyla öldürdüğünü itiraf eden Servinaz K.'nın eşine ateş ederken ''Al bu oğlum için'' dediğini söyledi. Tutuklanan Servinaz K. kendisini görüntüleyen basın mensuplarına ''Her şey oğlum için'' dedi.

Geçen pazar günü Karapınar- Ereğli karayolu Kazanhüyüğü Mahallesi yakınlarında koyun otlatan çobanlar, boş arazide 07 GG 998 plakalı kamyonetin yanında yerde kanlar içinde bir erkeğin hareketsiz yattığını ve yanı başında da bir tüfeğin bulunduğu görünce polise ve sağlık görevlilerine haber verildi. Olay yerine gelen polis, yerde yatan kişinin, başından, kolundan ve göğsünden tüfekle vurularak öldürüldüğünü belirledi.

6 AY ÖNCE CEZAEVİNDEN ÇIKMIŞ

Konya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ölen kişinin Karapınar İlçesi’nde oturan Bahri K. olduğunu belirledi. Polis, Bahri K.'nın 2005 yılında Konya'da Aslım Çöplüğü yakınında direksiyon eğitimi veren çiftin önünü at arabasıyla kesip, otomobildeki Niyazi Bedir’i tüfekle ateş ederek öldürdüğü, yanındaki Gürcistan uyruklu sevgilisi Stela S.’yi taciz ettiği ve yine araçta bulunan Ahmet A.’yı yaraladığını, bu suçlardan 12 yıl ceza aldığı ve 6 ay önce tahliye olduğunu belirledi.

POLİS, AİLESİNDEN ŞÜPHELENDİ

Polis, Bahri K.'nın cesedinin bulunduğu bölgenin yakınındaki çöplük alanda eşi Servinaz K. ve çocuklarıyla birlikte her gün karton toplayarak geçimini sağladığını saptadı. Bunun üzerine aile fertlerinden şüphelenip çalışmasını bu yönde yoğunlaştıran polis, Bahri K.'nın öldürüldüğünü eşi Servinaz K.'ya bildirdi.

Servinaz K.'nın eşinin öldürüldüğü haberini alınca tepki göstermemesi polisin dikkatini çekti. Şüphe üzerine Servinaz K. gözaltına alındı.

OĞLU VE KIZINI TACİZ ETTİĞİ İDDİASIYLA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞ

10 çocuk annesi Servinaz K.'nın ifadesinde, eşi Bahri K. cezaevinde iken bir erkekle ilişki yaşadığı ve bu ilişkiden E.K. adını verdiği oğlunu dünyaya getirdiğini söylediği öğrenildi.

Eşi Bahri K.'nın oğlu E.K.’yı taciz ettiğini ileri süren Servinaz K.'nın ifadesinde, ''Kocam 6 ay önce tahliye olunca birlikte karton toplamaya başladık. Geçen 6 Temmuz Perşembe günü çöpten karton toplarken, eşim oğlum E.K.’yı yanına alıp eve erken döndü. Biz de orada çalışmaya devam ettik. Ertesi gün sabah oğlum E.K., yanıma gelip ağlayarak, kocamın kendisini banyoda taciz ettiğini söyledi. Ben de eşime hissettirmeden beni doktora götürmesini söyledim. Asıl amacım şehir merkezine gidip polise olay anlatmaktı ama götürmedi. Cuma günü erkenden yanıma oğlum E.K ve 12 yaşındaki kızım N.K.’yı alıp, Karapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gittim” dedi.

KIZI DA POLİSE TACİZE UĞRADIĞINI SÖYLEDİ

Polisin oğlunun ifadesini alırken, kızı N.K.’nin da bir kadın polise, babası tarafından tacize uğradığını ileri sürdüğünü belirten Servinaz K., ”Oğlumun ifadesini aldılar. Bu sırada kızım da orada bir polis ablasına, babasının kendisini de taciz ettiğini anlatmış. Kızım bana bu durumu anlatmamıştı'' dedi.

Servinaz K.'nın şikayetinin ardından polis, Bahri K.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Bahri K., iddiaya göre polisin eve geldiğini görünce kaçtı.

EŞİNE 'NEDEN POLİSE GİTTİN' TEHDİDİ

Servinaz K., eşi Bahri K.'nın evden kaçtıktan sonra 2 gece eve gelmediğini, sonra da 'Neden polise gittin?' diyerek kendisini tehdit ettiği belirttiği ifadesinde şunları söyledi:

"Eşim Bahri K. hakkında polise şikayette bulunduktan sonra 2 gece eve gelmedi. Pazar günü şehir merkezine gittiğimde kamyonetiyle önümü keserek arabaya binmemi istedi. Arabaya bindim ve tartışmaya başladık. Bana sürekli 'Neden polise gittin. Seni keseceğim. Gör bak sana bugün neler yapacağım. Sana tecavüz edeceğim' diyerek bağırıyordu. Boş bir ahıra götürdü. Ben burada elinden kaçmaya çalıştım, kendimi yere attım. Bana 'Gel, eve gidelim' dedi. Ben de arabaya bindim. 'Oğluma yaptığın oldu mu? Onu, bizim üvey değil, öz çocuğumuz gibi görelim, o daha küçücük çocuk. Ben onu çöpte çalışarak büyüttüm' dedim. O da 'Yaptıysam yaptım, sana ne' demesi üzerine kamyonette bulunan pompalı tüfeği alarak aşağıya indim. Onu da araçtan indirip 'Al bu oğlum için' diyerek ateş ettim. Sonra tüfeği de cesedinin yanına bırakıp eve gittim.''

Servinaz K., ifadesinin ardından Karapınar Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi. Servinaz K.'nın, burada gazetecilerin ''Eşinizi niçin öldürdünüz?” sorusu üzerine ''Her şey oğlum için'' demesi dikkat çekti. Servinaz K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Babalarını öldüren annelerinin cezaevine girmesi üzerine ortada kalan yaşları 4 ile 15 arasında değişen 4 çocuk devlet korumasına alındı. Ailenin diğer 6 çocuğunun ise yetişkin olduğu belirtildi.