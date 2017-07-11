11 Temmuz 2017 Salı17 Şevval 1438
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Musul için tarihi uyarı: Büyük çatışmalar çıkacak

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Musul'un eski Valisi ve Ninova Muhafızları Komutanı Nuceyfi, kentin yeni çatışmalara gebe olduğunu söyledi.
Musul için tarihi uyarı: Büyük çatışmalar çıkacak
Musul için tarihi uyarı: Büyük çatışmalar çıkacak Musul için tarihi uyarı: Büyük çatışmalar çıkacak Musul için tarihi uyarı: Büyük çatışmalar çıkacak

Üç yıldır terör örgütü DEAŞ'ın kontrolünde bulunan ve Irak ordusunun 8 aylık operasyonun sonunda kurtarılan Musul'un eski Valisi ve Ninova Muhafızları Komutanı Nuceyfi, kentin yeni çatışmalara gebe olduğunu söyledi. Nuceyfi, "Musul, yeni çatışmaların yaşanmasına gebedir. Bana göre vilayetin 4 noktasında her an bir çatışma çıkabilir" dedi.

Eski Musul Valisi ve Ninova Muhafızları Komutanı Esil Nuceyfi, Musul kent merkezdeki savaşın bittiğini ancak dört bölgede her an yeni çatışmaların çıkabileceği uyarasında bulundu.

Nuceyfi, Musul'u terör örgütü DEAŞ'tan kurtarma operasyonu, kentin son durumu ve Musul vilayetinin nasıl imar edileceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Musul kent merkezindeki savaşın sona ermesi yeni bir aşamaya geçildiğinin göstergesidir." diyen Nuceyfi, "DEAŞ sonrası Musul'da hayatın başlaması gerekiyor. Bu sürecin de şimdi başlaması lazım ancak bunun için herhangi bir hazırlık yapılmadığı kanaatindeyim." ifadelerini kullandı.

DEAŞ sonrası Musul'un sorunlarının çözülmesi için herhangi bir askeri veya sivil planın ortada olmadığını kaydeden Nuceyfi, kentin yeniden imarı için de bir planın çizilmediğini aktardı.

Musul kent merkezinde bir zafer kazanılıp kazanılmadığına da değinen Nuceyfi, "Burada önemli olan Musul halkının ne hissettiğidir. Çatışmalara giren güvenlik güçlerinde zafer hissi var çünkü büyük bir bedel ödediler." dedi.

DEAŞ'tan kurtarılan bölgelerin imarı

Nuceyfi, Musul vilayetinde yeni bir çatışmanın patlak vermesinin an meselesi olduğu uyarısında bulunarak, bu konuda şunları söyledi:

"Musul, yeni çatışmaların yaşanmasına gebedir. Bana göre vilayetin 4 noktasında her an bir çatışma çıkabilir. Sincar, Telafer, Musul'un güneyi ve Musul Ovası bu hassas yerlerin başında gelmektedir. Musul'un güneyinde şimdiden çatışmalar yaşanıyor. Sincar'da, Peşmerge, PKK ve Haşdi Şabi arasında sürtüşmeler var. Telafer halen örgütün elinde ve çok hassas bir yer. Yeni çatışmaların önüne geçilmesi için vilayette güçlü bir idarenin ivedilikle teşkil edilmesi lazım."

Musul kent merkezinde yaşanan çatışmalardan dolayı daha önce demografik yapının değiştirilme tehlikesinin olduğunu ancak bunun ortadan kalktığına dikkati çeken Nuceyfi, "Doğu yakasındaki aileler, çatışma bittikten hemen sonra evlerine döndü. Batı yakasında ise "Eski Musul'un" dışında diğer bölgelere dönüş olacaktır." görüşünü savundu.

Hükümette hakimiyeti elinde tutan Şiiler arasındaki siyasi çekişmelerden dolayı, DEAŞ'tan kurtarılan bölgelerin imarının çekişmeli olacağına vurgu yapan Nuceyfi, Bağdat'ta farklı düşünen iki Şii grubunun olduğunu ifade etti.

Nuceyfi, DEAŞ sonrası Irak'ın nasıl yönetileceği ve fikir ayrılığı olan iki farklı Şii grup hakkında bilgi vererek sözlerini şöyle tamamladı:

"Hakim ve güçlü grup, daha önce Sünni ve diğer unsurlara karşı uygulanan siyasetin tamamen yanlış olduğunu savunarak, bunun tekrardan gözden geçirilmesi gerektiğini savunuyor. Diğer görüşe sahip grup ise Maliki ve bazı Haşdi Şabi'nin üst düzey sorumlularıdır. Bu gruba göre savaşta büyük zafer elde edildi ve şartların ağırlaştırılmasını istiyorlar. Aynı zamanda geçmişte uygulanan siyasetin yanlış değil doğru olduğuna inanıyorlar. Bu iki grup arasındaki çekişmelerden dolayı DEAŞ'tan kurtarılan bölgelerin yeniden inşası, askeri ve sivil planların hazırlanması vakit alacak."

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