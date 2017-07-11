11 Temmuz 2017 Salı17 Şevval 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:38Güneş 05:35Öğle 13:17İkindi 17:13Akşam 20:45Yatsı 22:32
    • 36°C Adana
    • 38°C Adıyaman
    • 30°C Afyon
    • 31°C Ağrı
    • 29°C Amasya
    • 31°C Ankara
    • 36°C Antalya
    • 24°C Artvin
    • 36°C Aydın
    • 31°C Balıkesir
  • BIST: 103.096 1.98
  • Altın: 140,928 0.01
  • Dolar: 3,6255 0.39
  • Euro: 4,1365 0.53

Savaş gemileri yola çıktı! 3 ülkeden Çin'e gözdağı

»
ABD, Hindistan ve Japonya'nın Hint-Asya Pasifik Bölgesi'nde başlattıkları 'Malabar 2017' adlı ortak tatbikat Çin’e stratejik bir mesaj veriyor.
Savaş gemileri yola çıktı! 3 ülkeden Çin'e gözdağı
Savaş gemileri yola çıktı! 3 ülkeden Çin'e gözdağı Savaş gemileri yola çıktı! 3 ülkeden Çin'e gözdağı Savaş gemileri yola çıktı! 3 ülkeden Çin'e gözdağı

ABD Donanma Komutanı Tuğamiral William Byrne basına verdiği demeçte, "Malabar 2017" tatbikatının Çin'e verilen stratejik bir mesaj olduğunu söyledi. Donanma tarafından yapılan açıklamada, Hindistan donanmasının ev sahipliğinde yapılan tatbikatın Chennai ve Bengal Körfezi'nde üç taraflı, iki evreli bir tatbikat olduğu belirtildi. Tatbikat üst düzey savaşa katılma becerileri, deniz üstünlüğü ve güç projeksiyonunu vurgulayan kıyı ve deniz evrelerinden oluşuyor.

ABD Donanması, Malabar 2017'nin Hint-Asya Pasifik Bölgesi'nde 1992'de başlayan deniz güvenliği ile ilgili tehditleri ele alan ve devam eden ortak tatbikatların bir parçası olduğunu açıkladı.

lojeg_1499772226_3894.jpgz22nt_1499772241_8576.jpgwoqti_1499772200_64.jpg

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Savaş gemileri yola çıktı! 3 ülkeden Çin'e gözdağıSavaş gemileri yola çıktı! 3 ülkeden Çin'e gözdağıABD, Hindistan ve Japonya'nın Hint-Asya Pasifik Bölgesi'nde başlattıkları 'Malabar 2017' adlı ortak tatbikat Çin’e stratejik bir mesaj veriyor.
Musul için tarihi uyarı: Büyük çatışmalar çıkacakMusul için tarihi uyarı: Büyük çatışmalar çıkacakMusul'un eski Valisi ve Ninova Muhafızları Komutanı Nuceyfi, kentin yeni çatışmalara gebe olduğunu söyledi.
Clinton'ın kızından sert cevap: Ülkeyi mi satıyorsunuz?Clinton'ın kızından sert cevap: Ülkeyi mi satıyorsunuz?Hillary Clinton'ın kızı Chelsea Clinton, Twitter'da kendisine yüklenen Trump'a yine Twitter'dan cevap verdi.
Tüm dünyada hayretle karşılandı! Konserle kutladıTüm dünyada hayretle karşılandı! Konserle kutladıGeçtiğimiz hafta kıtalararası balistik füze denemesi yapan Kuzey Kore, bu denemeyi ülkenin lideri Kim Jong-un'un da katıldığı bir konserle kutladı.
Türkiye sınırında görüntülendi! Şoke eden fotoğrafTürkiye sınırında görüntülendi! Şoke eden fotoğrafABD, Türkiye'nin karşı çıkmasına rağmen terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG ile Rakka operasyonunu gerçekleştiriyor.
'Türkiye'ye kısıtlama getirelim''Türkiye'ye kısıtlama getirelim'ABD Temsilciler Meclisi’nde bir Demokrat vekil hazırladığı önergeyle Türkiye’ye satılacak F-35 savaş jetlerinin sayısına kısıtlama getirilmesini istedi.
  • DAEŞ, Bağdadi'nin ölümünü doğruladı!11 Temmuz 2017 Salı 12:00
  • Yunan bakan: Çavuşoğlu bizimle hep dalga geçti11 Temmuz 2017 Salı 12:00
  • İmzalar atıldı! Militanlar affedildi11 Temmuz 2017 Salı 11:50
  • ABD yönetimi Çin'den özür diledi11 Temmuz 2017 Salı 11:48
  • Kan donduran hikaye! Bir deri bir kemik kaldı11 Temmuz 2017 Salı 11:47
  • Pakistan Hindistan'ı vurdu!11 Temmuz 2017 Salı 11:44
  • ABD'li senatörden itiraf! Kaybediyoruz11 Temmuz 2017 Salı 11:44
  • Kritik Musul açıklaması: Çatışmalara gebe!11 Temmuz 2017 Salı 11:42
  • Ruslardan çok sert ABD açıklaması!11 Temmuz 2017 Salı 11:42
  • Trump verdiği sözde 2 gün durabildi! Çark etti11 Temmuz 2017 Salı 11:41
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri