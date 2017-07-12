Karşılama mangasında dikkat çeken ayrıntı!

Süleyman Soylu’yu karşılayan Özel Harekat Polisi Mangası'nın ellerindeki M16 tüfeklerinin namlularına takılı olarak ilk kez görüntülenen 'namlu emniyet pimi' dikkati çekti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Gölbaşı Mezarlığı’nda düzenlenen şehitleri anma programına katıldı. Bakan Soylu’yu karşılayan Özel Harekat Polisi Mangası'nın ellerindeki M16 otomatik tüfeklerinin namlularına takılı olarak ilk kez görüntülenen 'namlu emniyet pimi' dikkati çekti.



Gölbaşı Mezarlığı’ndaki programa, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Ak Parti Ankara Milletvekili Ertan Aydın, Gölbaşı Kaymakamı Şenol Esmer, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay ve ilçe protokolü katıldı.

İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ



Bakan Soylu, törenin yapılacağı Gölbaşı Mezarlığı’ndaki Gölbaşı Şehitliği alanına gelişinde Özel Harekat Polisi Mangası tarafından karşılandı. Polis mangasının elindeki M16 otomatik tüfeklerinin namlularına takılı olarak ilk kez görüntülenen, 'namlu emniyet pimi' dikkati çekti.



Türk bayraklarıyla donatılan şehitlikte, Kuran-ı Kerim tilaveti okunarak, şehitler için dua edildi.

Bakan Soylu ve beraberindekiler, 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gecede, Gölbaşı’nda Özel Harekat Daire Başkanlığı’nda şehit düşen polislerin mezarlarına kırmızı gül bıraktı. Ardından Bakan Soylu, şehit ailelerine Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağı takdim etti.

GENEL MÜDÜR BAYGINLIK GEÇİREN ÖZEL HAREKET POLİSİYLE İLGİLENDİ



Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, şehitlikteki tören sırasında sıcak havadan etkilenen bir kadın Özel Harekat Polisi’nin yanına gelerek özel ilgi gösterdi. Ayağa kalkmak isteyen kadın polis memuruna “Ayağa kalkma otur yerine, dinlen. İstersen seni doktora gönderelim. Hepimiz insanız, demir çelik değiliz. Özel harekat polisiyim diye hastalanmayacak mısın? Geçmiş olsun” diyen Altınok’a polis memuru ise, “İyiyim, kalabilirim” yanıtını verdi.