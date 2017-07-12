12 Temmuz 2017 Çarşamba17 Şevval 1438
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Yeni kriz kapıda! Heykel diktiler

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Yeni kriz kapıda! Heykel diktiler
Irak'ın Kerkük kentinde Peşmerge heykelinin dikilmesine Türkmen ve Araplar tepki gösterdi.
Yeni kriz kapıda! Heykel diktiler Yeni kriz kapıda! Heykel diktiler Yeni kriz kapıda! Heykel diktiler

Irak'ın Kerkük kentinde Peşmerge heykelinin dikilmesine Türkmen ve Araplar tepki gösterdi.

"TÜRKMENLER DE CANLARINI VERDİ"

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Kerkük İl Teşkilat Sorumlusu Muhammet Ağa, AA muhabirine, ''Kerkük'te sadece Peşmergenin kanı dökülmedi. Beşir,Tazehurmatu, Dakuk, Tuzhurmatu ve Irak'ın her yerinde Türkmenler de canlarını verdi. Bu heykelle Kerkük'ün bir tek Peşmerge tarafından korunduğu mesajının verilmesini kesinlikle reddediyoruz'' dedi.

"BİZDE TÜRKMEN ASKERİNİN HEYKELİNİ DİKECEĞİZ"

Ağa, ''Bu heykelin dikilmesiyle Kerkük'ün Kürtlerin olduğunu göstermek istiyorlar. Irak Türkmen Cephesi olarak Kerkük'ün güney girişinde bir Türkmen askerinin heykelini dikeceğiz'' ifadesini kullandı.

"KABUL EDİLEMEZ. BURASI TÜM KERKÜKLÜLERİN MEMLEKETİDİR"

Kerkük'te Kürt kökenli Berzan Dello, "Yıllardır Kerkük'ü tek başına terörden koruyan Peşmerge için bu heykelin dikilmesi en doğal haktır. Bu kentin terörden korunması için en büyük kurbanı veren Peşmerge güçleri oldu. Peşmerge bir tek Kürtleri değil, tüm etnik grupları korudu.'' görüşünü savunurken, Arap Sait Nizamettin,''Bu adım (Peşmerge heykeli) kabul edilemez. Hiç kimse yaptığı fedakarlıklar üzerinden başkalarını rencide etmemeli. Burası tüm Kerküklülerin memleketidir'' dedi.

Türkmen kökenli Adnan Kerküklü de ''Peşmergenin Kerkük için fedakarlıklarda bulunması kentin Kürt olduğu anlamını taşımaz" diye konuştu.

Daha öncede bayrak kriziyle gündeme gelen Kerkük'te, kentin kuzey girişinde, Vali Necmeddin Kerim'in talimatıyla 25 metre yüksekliğe sahip Peşmerge heykeli dikildi.

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