Erdoğan'dan sürpriz! Aracını durdurdu ve...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karacaahmet mezarlığında 15 Temmuz şehitlerini ziyaret etti. Erdoğan, mezarlık ziyaretinin ardından 15 Temmuz Şehitler köprüsü’nün Anadolu Yakası çıkışına inşa edilen ’Zafer Anıtı’na giderek incelemelerde bulundu. Daha sonra Beylerbeyi çalışma ofisine gitmek üzere yola çıkan Erdoğan, Beylerbeyi Sahil Yolu üzerinde makam aracını durdurdu. Burada esnaf ziyaretinde bulunan Erdoğan, Bayram Yalçın isimli kafe işletmecisiyle kısa süre sohbet etti. Aracından esnafı selamlayan Erdoğan, Beylerbeyi çalışma ofisine gitmek üzere yola devam etti.

Bayram Yalçın, “Merhabalaştık, elini öpmek istedik izin vermedi. Daha önceden mekana gelmişliği vardı. Belediye Başkanıyken de geliyordu. Hal hatır sormaya geldi” dedi.