12 Temmuz 2017 Çarşamba17 Şevval 1438
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12 milyar doları gören ABD'den Katar çarkı

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12 milyar doları gören ABD'den Katar çarkı
Katar ile ABD arasında terörizmin finanse edilmesinin engellenmesi ve terörle mücadele konusunda ortak mutabakat bildirisi imzalandığı duyuruldu.
12 milyar doları gören ABD'den Katar çarkı 12 milyar doları gören ABD'den Katar çarkı 12 milyar doları gören ABD'den Katar çarkı

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Katar'ın başkenti Doha'yı ziyaret etti. İki ülke arasında terörizmin finansmanına karşı ortak bildiri imzalandı. 

12 MİLYAR DOLARIN ARDINDAN GELEN ORTAK İMZA

Krizin patlak vermesinin ardından Katar'ı terörü finanse etmekle suçlayan ABD, Doha yönetimiyle 12 milyar dolar tutarında F-15 savaş uçağı anlaşması ve ortak tatbikatın ardından, Katar'a yapılan ilk ziyarette böyle bir ortak bildiri imzalaması dikkat çekti.

TİLLERSON: "KATAR'IN TUTUMLARI SONRA DERECE MAKUL"

Katar'ın başkenti Doha'da gazetecilere açıklama yapan Tillerson, "Bence Katar, tutumları konusunda son derece net. Ve bence bunlar çok makul" diye konuştu. ABD daha önce yaptığı açıklamalarda Körfez ülkelerinin kararını desteklediklerini açıklamıştı. 

YARIN DA SUUDİ ARABİSTAN'A GİDECEK

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Tillerson'ın üst düzey yetkililerle görüşmek üzere yarın da Suudi Arabistan'a seyahat etmeyi planladığını ifade etti.

Yeni açıklamayla bakanlık, Tillerson'ın Körfez ülkelerindeki diplomasi trafiğine Doha'nın yanı sıra Riyad'ı eklediğini duyurmuş oldu.

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