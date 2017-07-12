12 Temmuz 2017 Çarşamba17 Şevval 1438
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ABD'den 'YPG' açıklaması! Son dakika olarak duyuruldu

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ABD, SDG'nin DEAŞ ile mücadele koalisyonu toplantısına katılmayacağı garantisi verdi.
ABD'den 'YPG' açıklaması! Son dakika olarak duyuruldu
ABD'den 'YPG' açıklaması! Son dakika olarak duyuruldu ABD'den 'YPG' açıklaması! Son dakika olarak duyuruldu ABD'den 'YPG' açıklaması! Son dakika olarak duyuruldu

ABD, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG'nin başını çektiği Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) DEAŞ karşıtı koalisyon toplantısına katılmayacağını açıkladı.

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