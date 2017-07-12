Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Savunma Danışmanı Nicholai Afanasov'un Suriye'nin Hama kentinde militanların havanlı mermi saldırısı sonucu öldüğünü bildirdi.
Afanasov'un kara kuvvetlerinin eğitimi için Suriye'de bulunduğu belirtildi.
12 Temmuz 2017 Çarşamba17 Şevval 1438
- Suriye'de Rusya'yı sarsan suikast!ABD'den 'YPG' açıklaması! Son dakika olarak duyurulduTürk Akımı'nda Gazprom endişeliNamlunun ucundaki PYD iyice kuduruyor! Kürtlere küstah çağrıİşte günün gazete manşetleri12 milyar doları gören ABD'den Katar çarkıPAEM'e 2 bin 200 komiser yardımcısı alınacakErdoğan'dan sürpriz! Aracını durdurdu ve...Yeni kriz kapıda! Heykel diktilerFETÖ'cü hainlerin mahkemedeki yeni taktiği
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
- "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
İmsak 03:39 Güneş 05:35 Öğle 13:17 İkindi 17:13 Akşam 20:45 Yatsı 22:32
- 26°C Adana
- 30°C Adıyaman
- 17°C Afyon
- 17°C Ağrı
- 16°C Amasya
- 19°C Ankara
- 32°C Antalya
- 19°C Artvin
- 22°C Aydın
- 18°C Balıkesir
- BIST: 103.183 2.06
- Altın: 141,489 0.41
- Dolar: 3,6205 0.25
- Euro: 4,1424 0.68
Suriye'de Rusya'yı sarsan suikast!
Rus Savunma Danışmanı Nicholai Afanasov, Suriye'nin Hama kentinde militanların düzenlediği havanlı saldırıda öldü.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Savunma Danışmanı Nicholai Afanasov'un Suriye'nin Hama kentinde militanların havanlı mermi saldırısı sonucu öldüğünü bildirdi.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Suriye'de Rusya'yı sarsan suikast!Rus Savunma Danışmanı Nicholai Afanasov, Suriye'nin Hama kentinde militanların düzenlediği havanlı saldırıda öldü.
ABD'den 'YPG' açıklaması! Son dakika olarak duyurulduABD, SDG'nin DEAŞ ile mücadele koalisyonu toplantısına katılmayacağı garantisi verdi.
Namlunun ucundaki PYD iyice kuduruyor! Kürtlere küstah çağrıTerör örgütü PYD, Türkiye'nin muhtemel Afrin operasyonu korkusuyla Türkiye'de yaşayan Kürtlere küstah bir çağrı yaparak üstü kapalı ayaklanma teklif etti.
12 milyar doları gören ABD'den Katar çarkıKatar ile ABD arasında terörizmin finanse edilmesinin engellenmesi ve terörle mücadele konusunda ortak mutabakat bildirisi imzalandığı duyuruldu.
Yeni kriz kapıda! Heykel diktilerIrak'ın Kerkük kentinde Peşmerge heykelinin dikilmesine Türkmen ve Araplar tepki gösterdi.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Erdoğan'dan 'Srebrenitsa katliamı' mesajı!
- Türkan Şoray gizlice ameliyat oldu!
- Uyurgezer gencin feci ölümü!
- Kılıçdaroğlu için salya sümük ağlayan teyze
- 5 liraya dert dinlenir!
- 15 Temmuz'un resmi logosu belli oldu
- Orgeneral Güler: Mucize eseri kurtulduk
- Bağırışların duyulduğu tırdan 3 mülteci çıktı
- Türkiye’nin ilk kadın komandosu olacak
- Fikret Hakan hayatını kaybetti
- Bu gidiş nereye? Yurtta 10 yaşında erkek çocuğa..
- Aziz Sancar'dan yıllar sonra gelen itiraf
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.