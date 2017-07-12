12 Temmuz 2017 Çarşamba18 Şevval 1438
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TRT'de Bylock operasyonu

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TRT'de Bylock operasyonu
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası TRT'den ihraç edilen ve Bylock kullandığı belirlenen 34 eski çalışan hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
TRT'de Bylock operasyonu TRT'de Bylock operasyonu TRT'de Bylock operasyonu

Anadolu Ajansı'nın geçtiği habere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, kamu kurum ve kuruluşlarındaki FETÖ soruşturmaları kapsamında, ByLock kullanıcısı 34 eski TRT çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, kamu kurum ve kuruluşlarına ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, ByLock kullandığı belirlenen eski 34 TRT çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi.

Karar doğrultusunda gözaltı işlemlerine başlandı.

 

 

 

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