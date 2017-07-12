12 Temmuz 2017 Çarşamba18 Şevval 1438
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15 Temmuz öncesi büyük operasyon! Yakalandılar

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15 Temmuz öncesi büyük operasyon! Yakalandılar
İzmir'de bu sabah başlayan DEAŞ operasyonundan 21 kişi gözaltına alındı, 5 kişi ise aranıyor.
15 Temmuz öncesi büyük operasyon! Yakalandılar 15 Temmuz öncesi büyük operasyon! Yakalandılar 15 Temmuz öncesi büyük operasyon! Yakalandılar

İzmir'de 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü öncesi eylem hazırlığında olduğu öne sürülen terör örgütü DEAŞ üyesi 21 kişi gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında 5 kişi ise halen arandığı belirtildi. Operasyon sürüyor.

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