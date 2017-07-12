15 Temmuz öncesi büyük operasyon! Yakalandılar

İzmir'de 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü öncesi eylem hazırlığında olduğu öne sürülen terör örgütü DEAŞ üyesi 21 kişi gözaltına alındı.
Operasyon kapsamında 5 kişi ise halen arandığı belirtildi. Operasyon sürüyor.
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İzmir'de 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü öncesi eylem hazırlığında olduğu öne sürülen terör örgütü DEAŞ üyesi 21 kişi gözaltına alındı.
Operasyon kapsamında 5 kişi ise halen arandığı belirtildi. Operasyon sürüyor.