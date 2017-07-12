Arınç'ın damadı 'FETÖ Abisi' iddiası

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ üyeliği iddiasıyla tutuklandıktan 4 gün sonra serbest bırakılan TBMM eski Başkanı Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter hakkında dava açtı.

Sözcü'den Asuman Aranca'nın haberine göre iddianamede, Yeter'in “FETÖ abisi olduğu'' iddia edildi. Yeter'in, 17-25 Aralık sürecinden sonra da örgütle bağını devam ettirdiği, FETÖ elebaşı Gülen'in çağrısından sonra Bank Asya hesabına 41 bin lira yatırdığı, gizli tanık ‘Lagos' tarafından fotoğrafından teşhis edildiği belirtildi. Yeter hakkında FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis istendi ve iddianame Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

YARGI SEÇİMLERİNDE ETKİLİ OLMUŞ

Cumhuriyet Savcısı Özgür Kamışlık tarafından hazırlanan iddianamede, itirafçı olan ve ‘Keneci Savcı' olarak bilinen FETÖ'cü eski İliç Savcısı Bayram Bozkurt'un İzmir Başsavcılığı'nda alınan ifadesine de yer verildi. Bozkurt, “Kendisinin öğrenci olduğu dönemde Yeter'in FETÖ'nün mahrem abiliğini yaptığını, sonradan örgüt tarafından kurulan Uluslararası Tıp Örgütü'ne (USAF) başkan olduğunu, Ankara'da zaman zaman görüştüğü Yeter'in FETÖ'cü hakim savcıların Yüksek Yargı üyeliğine seçilmelerinde etkili olduğunu” söyledi. Bozkurt, USAF'ın FETÖ için önemli olduğunu, örgüt elebaşı Gülen'in ABD'de kurduğu 10 kişilik grubun içinde yer alan Mustafa Fidan'ın öğrencisi Doktor Gökhan Celbek'in, iki üç günde bir Yeter ile görüştüğünü anlattı.

15 TEMMUZ'DAN SONRA…

Bir başka soruşturmada ifade veren Fahrettin B. de başında Yeter'in bulunduğu USAF'ta 2014'ün ortalarına kadar cemaat sohbetlerine katıldığını söyledi. Yeter'in, FETÖ tepe yöneticilerinden Cemil Koca, Tuncay Delibaş, Şerif Ali Tekalan, Akın İpek gibi isimlerle toplamda 766 ayrı telefon görüşmesi yaptığı, bunların bir kısmının da 2014-2015 yıllarında gerçekleştirildiği belirtildi. İddianamede, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde öğretim görevlisiyken KHK ile ihraç edilen Yeter'in savunmasına da yer verildi. Yeter, USAF Başkanlığı'nı, Arınç'ın ‘faydalı olacağını' söylemesi üzerine kabul ettiğini belirtti.