12 Temmuz 2017 Çarşamba18 Şevval 1438
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Ekonomi için kritik veri açıklandı

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Ekonomi için kritik veri açıklandı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayı dış ticaret endekslerini açıkladı
Ekonomi için kritik veri açıklandı Ekonomi için kritik veri açıklandı Ekonomi için kritik veri açıklandı

İhracat birim değer endeksi Mayıs ayında yüzde 0.9 azalırken, ithalat birim değer endeksi yüzde 5.7 arttı. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Mayıs ayı dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre; İhracat birim değer endeksi Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.9 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 7 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0.7 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 7.3 ve yakıtlarda yüzde 9.8 arttı.

İthalat birim değer endeksi Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5.7 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 2.8 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 13.7, yakıtlarda yüzde 18.1 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1.6 arttı.

İhracat miktar endeksi Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13.5 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 11.5, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 21.2, yakıtlarda yüzde 50 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 19.6 arttı.

İthalat miktar endeksi Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15.2 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 70.4, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 22.5, yakıtlarda yüzde 17.2 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2.2 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2017 Nisan ayında 146.7 olan ihracat miktar endeksi yüzde 1.6 artarak, 2017 Mayıs ayında 149.1 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2016 Mayıs ayında 136.8 olan ihracat miktar endeksi yüzde 9.7 artarak, 2017 Mayıs ayında 150.1 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2017 Nisan ayında 134,4 olan ithalat miktar endeksi yüzde 8,9 artarak, 2017 Mayıs ayında 146.4 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2016 Mayıs ayında 132,5 olan ithalat miktar endeksi yüzde 15.4 artarak, 2017 Mayıs ayında 152,9 oldu.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2016 yılı Mayıs ayında 112.6 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 7 puan azalarak, 2017 yılı Mayıs ayında 105.6 oldu.

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