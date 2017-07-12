12 Temmuz 2017 Çarşamba18 Şevval 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:39Güneş 05:35Öğle 13:17İkindi 17:13Akşam 20:45Yatsı 22:32
    • 31°C Adana
    • 35°C Adıyaman
    • 26°C Afyon
    • 25°C Ağrı
    • 23°C Amasya
    • 26°C Ankara
    • 40°C Antalya
    • 22°C Artvin
    • 31°C Aydın
    • 23°C Balıkesir
  • BIST: 103.896 0.69
  • Altın: 141,453 -0.03
  • Dolar: 3,6105 -0.28
  • Euro: 4,1362 -0.15

15 Temmuz’un B planı

»
15 Temmuz’un B planı
Türkiye’ye diz çöktürmek isteyen FETÖ 15 Temmuz darbe girişimi başarısız olunca B planını devreye soktu.
15 Temmuz’un B planı 15 Temmuz’un B planı 15 Temmuz’un B planı

- Çatı Yalan: Başarısızlık karşısında B planı yapılmış. ‘Kontrollü darbe’ sözünün asıl sahibi siyasiler değil, FETÖ.

- Baş Yalan: Hainlerin tutuklanması için çıkarılan OHAL için ’20 Temmuz darbesi’ denmesi.

- Ara Yalan: Tüm teknik kanıtlara rağmen ‘bilimsel gerçekler’ adı altında darbe girişimi olmadığı söylemini yaymak.

- AİHM yalanı: ‘İşkenceyle ifade alındı, ihlal var’ savunması yayıp davaları Avrupa’ya taşımak.

15 Temmuz’u anma törenleri öncesinde artan FETÖ dezenformasyonuna dikkat çeken Hukukun Üstünlüğü Platformu Başkanı Yasin Şamlı “15 Temmuz yalanlarını” deşifre etti. ‘Bilimsel gerçekler’ adı altında yeni bir dezenformasyon sürecinin yaşandığını belirten Şamlı,   örgütün ‘darbede başarısız olması durumunda B planı hazırladığını’ tespit ettiklerini söyledi. Şamlı “Örgütün çok önceden hazırlanmış çatı yalanı, baş yalanı, ara yalanı ve AİHM yalanı var. Kontrollü darbe sözü, darbe girişimine karşı önceden hazırlanmış bir B planının çatı yalanıdır. Bizce bu söylem onu dillendiren siyasiler tarafından değil bizzat FETÖ tarafından 15 Temmuz öncesi hazırlanmış” diye konuştu. 

İstanbul’daki ana davayı takip eden Şamlı, dünyanın gözü önünde işlenmiş darbe girişimi suçu olmasına rağmen FETÖ sanıklarının sistemli inkar söylemi yürüttüğünü söyledi. Sanıkların birbirini ele verecek hiçbir ifade kullanmadığını ve bunun ancak önceden planlanmış savunmayla gerçekleştirebileceğini kaydeden Şamlı, “Üstelik darbe girişimi, işgal ve vatandaşların üzerinden tankla geçilen görüntü ve ses kayıtları, darbe gecesinin WhatsApp ve ByLock yazışmaları da ortada” dedi. Şamlı şunları söyledi: 

“FETÖ, 15 Temmuz öncesinde darbenin başarısız olması durumunda örgütün ve mensuplarının nasıl hareket edeceğine dair bir B planı yapmış. ‘Kontrollü darbe’ sözünün, bu planın bir parçası ve çatı yalanı olduğunu düşünüyorum. Ben Kılıçdaroğlu’nun veya siyasilerin bu söylemleri kendilerinin ürettiği kanaatinde değilim. Darbe öncesinde üretilmiş sonra bu siyasilere ulaştırılmış, kullanılmış oldular.”

OHAL’in ilan edildiği ve darbecilerin tutuklanmaya başladığı tarihe dair “20 Temmuz darbesi” söylemini ‘baş yalan’ olarak gördüklerini belirten avukat, şöyle devam etti: “Bu söylemin siyasiler tarafından dile getirilmesi mağdurlar üzerinde büyük bir kırgınlık yarattı. Bir millet ve devleti uçurumun eşiğinden dönmüş. Ondan sonra  darbeye karışanlara dair işlemleri darbe girişimi olarak nitelemek, son derece talihsiz.”

BİLİMSEL GERÇEKLER

Son dönemde sosyal medya üzerinden yayımlanan ve 15 Temmuz’da gerçek darbe girişimi yaşanmadığı, hatta TBMM’nin jetlerce bombalanmadığını içerden patlayıcılarla bu algının oluşturduğu gibi dezenformasyonlara da dikkat çeken Şamlı, örgütün bu tip ara yalanlardaki amacının FETÖ ile mücadeledeki moral motivasyonu düşürmek olduğunu anlattı: “Emniyet, özel kuvvetler, Külliye bombalanmış. Tanklar, içindeki insanlarla birlikte araçları ezerek geçmiş. Meclis’i vuran F16 pilotunun ifadeleri, ona ‘vur emrini’ veren FETÖ’cünün ses kaydı ortadayken sosyal medyadaki bu ‘bilimsel gerçekler’ yalanlarıyla, Meclis’e saldırı olmadığı ve daha sonradan içerden bomba patlatıldığı iddia ediliyor. Moral motivasyonun düşürülmesi ve mücadelenin zayıflatılmasını amaçlıyorlar.”

NİHAİ AMAÇ

Şamlı, duruşmalardaki sistemli inkar savunması yürüten FETÖ sanıklarının amaçlarının davaları  AİHM’ye taşımak ve oradan iptal kararı çıkarmak olduğunu söyledi: “Belki ki, ‘Savunmalar nasıl olacak’ diye plan yapmışlar ve tüm savunmalarda inkara dayalı olarak devam ediyor. Bu amaçla KOKTOD ve işkence yalanı planlanmış. İşkence altında ifadelerle itiraflarda bulunduklarını söyleyerek, adil yargılama hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle verilecek cezaların AİHM’de iptal edilmesini amaçlıyorlar. Aynı şekilde, 15 Temmuz’da KOKTOD görevi kapsamında terör ve toplumsal olayları bastırmak için kışlalardan çıktıklarını söylüyorlar. Örgüt davalarının ilk celseleri önemlidir. Bir sanık diğer sanık aleyhine beyanda bulunursa, ciddi bir delildir. Örgüt olarak, birbirlerinin aleyhinde ifade vermemeyi önceden planladıklarını görüyorum duruşmalarda.”

İŞTE ÇÖZÜM ÖNERİSİ

FETÖ davalarında örgütün yürüttüğü B planı ve 15 Temmuz yalanlarının çok açık ortada olduğunu belirten Avukat Yasin Şamlı, buna karşı alınması gereken önleme dair de dikkat çekici şu öneride bulundu: “15 Temmuz yalanlarına karşı ne yapmalı? Bu suç, bütün dünyanın ve kameraların gözü önünde işlendi. Tüm suç delillerini toplayıp, burada verilen mahkumiyet kararlarının mutlaka yeterli delile dayandırmalı. Bu delilleri ortaya koyacak olanlar da hukukçulardır. Yalnızca hakim ve savcıların bakış açısıyla bu dosyaların bitirilmesi doğru olmaz AİHM açısından. Bu anlamda, bu davalara giren şehit ve gazilerin avukatlarına da büyük görev düşüyor bütün delillerin ortaya konulması açısından.”

STAR

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Reina katliamında Danimarka skandalıReina katliamında Danimarka skandalıReina saldırısının firari sanığı Asparov’un 29 Haziran’da Danimarka’da yakalandığı ardından serbest bırakıldığı ortaya çıktı.
Anastasiadis'den kızdıran açıklamaAnastasiadis'den kızdıran açıklamaRum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, “Kıbrıslı Türkler, Türkiye ile göbek bağını kesmeli” dedi.
Polise, 'Haritadan yer beğen' dediler! İşte cezasıPolise, 'Haritadan yer beğen' dediler! İşte cezasıBarda kavga çıkaran, müdahale eden polisi “Sevgilim savcı, haritadan yer beğenin cahil köpekler” diye tehdit eden Duygu K. ve Gizem S., 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezasına çarptırıldı
Kamudan ihraç edilenlerle ilgili yeni gelişme!Kamudan ihraç edilenlerle ilgili yeni gelişme!Hükümet, hem FETÖ davalarına yol haritası olması hem de kamudan uzaklaştırılan, ancak herhangi bir davaya konu olmayan kişilerle ilgili iki ayrı plan yürütüyor.
Konya'da DEAŞ hücre evine baskınKonya'da DEAŞ hücre evine baskınKonya'da polisin terör örgütü DEAŞ'ın hücre evine düzenlediği operasyonda çıkan çatışmada, 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Saadet Partisi'ni ayağa kaldıran tutuklama!Saadet Partisi'ni ayağa kaldıran tutuklama!Saadet Partisi (SP) İstanbul İl Teşkilatı üyesi bir grup, avukat Mustafa Yaman'ın tutuklanmasına tepki gösterdi.
  • Uyanış adlı rezalet filmde skandal sahneler12 Temmuz 2017 Çarşamba 10:58
  • Teröristbaşı Gülen 15 Temmuz’un yıldönümünde tehdit etti12 Temmuz 2017 Çarşamba 10:47
  • 15 Temmuz’un B planı12 Temmuz 2017 Çarşamba 10:38
  • Arınç'ın damadı 'FETÖ Abisi' iddiası12 Temmuz 2017 Çarşamba 10:36
  • 'Mavi bereli' komandolar Katar'da!12 Temmuz 2017 Çarşamba 10:35
  • Sakarya'daki caniler suçlarını böyle itiraf etmiş!12 Temmuz 2017 Çarşamba 10:32
  • 15 Temmuz öncesi büyük operasyon! Yakalandılar12 Temmuz 2017 Çarşamba 10:30
  • PAEM'e 2 bin 200 komiser yardımcısı alınacak12 Temmuz 2017 Çarşamba 00:51
  • Erdoğan'dan sürpriz! Aracını durdurdu ve...12 Temmuz 2017 Çarşamba 00:48
  • FETÖ'cü hainlerin mahkemedeki yeni taktiği12 Temmuz 2017 Çarşamba 00:44
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri