12 Temmuz 2017 Çarşamba18 Şevval 1438
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Uyanış adlı rezalet filmde skandal sahneler

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Uyanış adlı rezalet filmde skandal sahneler
Uyanış adlı skandal filmin fragmanı yayınlandı. Bu rezil fragmanda 15 Temmuz'da Erdoğan'ın ailesini öldürüp, başına silah dayadılar.
Uyanış adlı rezalet filmde skandal sahneler Uyanış adlı rezalet filmde skandal sahneler Uyanış adlı rezalet filmde skandal sahneler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayatını konu aldığı iddia edilen ve vizyona girmesi ile büyük tepki çeken "Reis" filminin yapımcısı Ali Avcı yeni bir proje ile büyük bir skandala imza attı.

RESMEN FETÖ PROPAGANDASI 

Referandum öncesi yayınlanan ve tamamen çıkarcı bir bakış açısıyla yapılan ve gişede çakılan 'Reis' filminden sonra şimdi de 15 Temmuz gecesini anlatan 'Uyanış' isimli bir rezaletle milletin büyük tepkisini çekti. 

Fragmanın tanıtım metninde, "Filmin tüm sahne ve efectleri bitmemesine rağmen yoğun talep baskı üzerine yayınlanmıştır. 9 Adet kısa kısa fragman olarak hazırlanmış Filmimizin 1. Fragmanı beğenilerinize sunulmuştur." ifadelerinin yer alması da dikkat çekti.

BU ALÇAK GÖRÜNTÜLERİ DURDURUN 

Fragmanı izleyenler ise gördükleri sahneler karşısında gözlerine inanamadı!

Filmin yayınlanan ilk fragmanında, FETÖ'cü hainlerin darbeyi başardığı gösterilirken, terör örgütünün de resmen propagandası yapılmış.

BU GÖRÜNTÜLER ACİLEN DURDURULMALI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesinin darbe gecesi Kısıklı'daki evlerinde öldürülmesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başına bir asker tarafından silah dayanması da yer aldı.

Bu akıl almaz görüntüler büyük tepki toplarken, filmle ilgili nasıl bir yasal süreç başlatılacağı merak konusu oldu. 

Superhaber

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