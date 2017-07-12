12 Temmuz 2017 Çarşamba18 Şevval 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:39Güneş 05:35Öğle 13:17İkindi 17:13Akşam 20:45Yatsı 22:32
    • 31°C Adana
    • 35°C Adıyaman
    • 26°C Afyon
    • 25°C Ağrı
    • 23°C Amasya
    • 26°C Ankara
    • 40°C Antalya
    • 22°C Artvin
    • 31°C Aydın
    • 23°C Balıkesir
  • BIST: 103.896 0.69
  • Altın: 141,453 -0.03
  • Dolar: 3,6105 -0.28
  • Euro: 4,1362 -0.15

Teröristbaşı Gülen 15 Temmuz’un yıldönümünde tehdit etti

»
Teröristbaşı Gülen 15 Temmuz’un yıldönümünde tehdit etti
FETÖ lideri Gülen, ABD radyo kanalı NPR’den Robert Siegel’e bir röportaj verdi.
Teröristbaşı Gülen 15 Temmuz’un yıldönümünde tehdit etti Teröristbaşı Gülen 15 Temmuz’un yıldönümünde tehdit etti Teröristbaşı Gülen 15 Temmuz’un yıldönümünde tehdit etti

15 Temmuz'un yıldönümüne sayılı günler kala ABD radyosu teröristbaşı Gülen ile röportaj yaparak adeta örgüte kıyak yaptı. Teröristbaşı Gülen röportajda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ve Türkiye'yi doğrudan hedef aldı. Teröristbaşı Gülen, “Erdoğan beni bitirebilirse hareketteki herkesin çözülebileceğini düşünüyor ama bu hareket Tanrı’ya bağlı bir sevgi ve özveri hareketidir. Bizden sonra da insanlar harika işlerini yapmaya devam edecektir” diye konuştu.

GÜL VE DAVUTOĞLU ZİYARETİ

Gülen, röportajında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun ismini kendisini ziyaret edenler arasında ilk kez verdi.

“Binlerce insan burayı ziyaret etmek için geldi” diyen Gülen, “Ziyaret edenler arasında 50 milletvekili yanı sıra Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu bulunuyordu” diye konuştu. Gülen bu cümlesinin ardından ise “Bu nedenle, birçok insan beni tanıyor olabilir, ancak ben onları tanımıyorum” ifadelerini kullandı.

YİNE MESAJ VERDİ

Türkiye’nin geleceğiyle ilgili “umutsuz” olduğunu söyleyen teröristbaşı Gülen, buna karşın “kendisini umutlandıran şeylerin” de olduğunu vurguladı.

İDAM SORULUNCA...

Röportajda terörsitbaşı Gülen’e Türkiye’de idamın geri getirilmesi talepleri de soruldu. Teröristbaşı Gülen bu soru karşısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik çirkin itham ve hakaretlerde bulundu.

Yüzlerce insanın katili olan Teröristbaşı, “Son yıllarımı yaşıyorum. Beni asmak için ölüm cezasını geri getirmeye karar vermiş olsalar bile son arzun nedir diye sorduklarında, bu acıya sebep olan ve binlerce masum insana baskı yapan kişiyi söyleyebilirim, yüzüne tükürmek istiyorum.” dedi.

Bu sözler üzerine röportajı yapan Robert Siegel, teröristbaşı Gülen’e “Erdoğan mı” diye sordu. Gülen ise “Başkası değil, baskıyı yapan o” yanıtını verdi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Reina katliamında Danimarka skandalıReina katliamında Danimarka skandalıReina saldırısının firari sanığı Asparov’un 29 Haziran’da Danimarka’da yakalandığı ardından serbest bırakıldığı ortaya çıktı.
Anastasiadis'den kızdıran açıklamaAnastasiadis'den kızdıran açıklamaRum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, “Kıbrıslı Türkler, Türkiye ile göbek bağını kesmeli” dedi.
Polise, 'Haritadan yer beğen' dediler! İşte cezasıPolise, 'Haritadan yer beğen' dediler! İşte cezasıBarda kavga çıkaran, müdahale eden polisi “Sevgilim savcı, haritadan yer beğenin cahil köpekler” diye tehdit eden Duygu K. ve Gizem S., 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezasına çarptırıldı
Kamudan ihraç edilenlerle ilgili yeni gelişme!Kamudan ihraç edilenlerle ilgili yeni gelişme!Hükümet, hem FETÖ davalarına yol haritası olması hem de kamudan uzaklaştırılan, ancak herhangi bir davaya konu olmayan kişilerle ilgili iki ayrı plan yürütüyor.
Konya'da DEAŞ hücre evine baskınKonya'da DEAŞ hücre evine baskınKonya'da polisin terör örgütü DEAŞ'ın hücre evine düzenlediği operasyonda çıkan çatışmada, 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Saadet Partisi'ni ayağa kaldıran tutuklama!Saadet Partisi'ni ayağa kaldıran tutuklama!Saadet Partisi (SP) İstanbul İl Teşkilatı üyesi bir grup, avukat Mustafa Yaman'ın tutuklanmasına tepki gösterdi.
  • Uyanış adlı rezalet filmde skandal sahneler12 Temmuz 2017 Çarşamba 10:58
  • Teröristbaşı Gülen 15 Temmuz’un yıldönümünde tehdit etti12 Temmuz 2017 Çarşamba 10:47
  • 15 Temmuz’un B planı12 Temmuz 2017 Çarşamba 10:38
  • Arınç'ın damadı 'FETÖ Abisi' iddiası12 Temmuz 2017 Çarşamba 10:36
  • 'Mavi bereli' komandolar Katar'da!12 Temmuz 2017 Çarşamba 10:35
  • Sakarya'daki caniler suçlarını böyle itiraf etmiş!12 Temmuz 2017 Çarşamba 10:32
  • 15 Temmuz öncesi büyük operasyon! Yakalandılar12 Temmuz 2017 Çarşamba 10:30
  • PAEM'e 2 bin 200 komiser yardımcısı alınacak12 Temmuz 2017 Çarşamba 00:51
  • Erdoğan'dan sürpriz! Aracını durdurdu ve...12 Temmuz 2017 Çarşamba 00:48
  • FETÖ'cü hainlerin mahkemedeki yeni taktiği12 Temmuz 2017 Çarşamba 00:44
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri