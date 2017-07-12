DEAŞ işgalinden kurtarılma bahanesiyle İslam ve Türk izlerini sildiler!

Irak Türkmen Cephesi Temsilcisi Adil Seldi İslam ve Türk medeniyetine dair tüm eserlerin silindiğini söyledi.

19 Ekim 2016'da başlayan Musul operasyonu şehrin büyük oranda harabeye dönmesiyle sonuçlandı. 3 bin kişilik DEAŞ militanlarına karşı Haşdi Şabi, Irak Ordusu ve ABD 107 günde Doğu Musul'u aldığı saldırılarda 13 bin sivil yaşamını yitirdi.

MUSUL'DA BİR TARİH SİLİNDİ

Irak Türkmen Cephesi Musul Temsilcisi Adil Seldi, operasyonların genelde Kürt, Arap tüm Musul halkına ve özelde ise kentteki Türk ve İslam izlerinin silinmesine neden olduğunu söyledi. "Emir Nurettin Zenki ve Osmanlı eserlerinin tamamına yakını tahrip oldu" diyen Selbi, Tarihi Kervansaray, Cami El Nuri ve Musul'un sembolü Hadba Saat Kulesi, Hıdırellez Cami, Musul Askeri Kışlası, Yunus Nebi Camii, İmam Avneddin Camii'nin bu saldırılarla tahrip olduğunu belirtti.

300 BİN TÜRKMEN GÖÇ ETTİ

60'dan fazla mescidin yerle bir olduğunu anlatan Adil Selbi, 29 otel, 200 fabrika ve 2 körpünün de bu saldırılarda yıkıldığını belirtti. Yine aynı dönemde 5 bin Musullu Türkmen'in şehit olduğunu kaydeden Selbi, "300 bin Türkmen Irak'ın güneyi, Türkiye, Irak'ın kuzeyi ve Suriye'de Fırat Kalkanı bölgesine göç etti" dedi. Selbi, "Tarihi silinen Musul için gelecek adına karanlık senaryolar tatbik edilebilir ve bölgede yeni çatışma alanları doğar. Musul halkı koalsiyon öncesi DEAŞ'a karşı 10 bin şehit vermişti. Ancak kurtarma amaçlı gelenler DEAŞ'tan daha fazla masum öldürdüler. Ve kadim Musul'u tarihten sildiler" dedi.

Yenişafak