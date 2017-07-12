İpler iyice gerildi! Rusya ikiye katladı

Rusya'nın uluslararası yaptırımlar altındaki Kuzey Kore'ye yönelik petrol ve petrol ürünleri ihracatını ikiye katladığı bildirildi.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ın, Voice of America'nın Asya'da yayın yapan radyosuna dayandırdığı habere göre, Rusya'nın yılın ilk dört ayında ülkeye yönelik ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 200 artış gösterdi.



Rus gümrük verilerine göre, Moskova yönetimi ocak ve nisan ayları arasında Kuzey Kore'ye 2,3 milyon dolar değerinde petrol ve petrol ürünü sattı. 4 bin 100 tonluk ihracatın yüzde 96'sının ham petrol dışındaki, ağır yakıt, motor yağı, basınçlı yağ ve gres yağı gibi türev ürünler olduğu kaydedildi.



Ham petrol ve işlenmiş petrol ürünleri, uçak yakıtı hariç yaptırımlar kapsamında değil. BM yaptırımları, türev ürünlerden yalnızca uçak yakıtının insani yardım amacıyla ülkeye sokulmasına izin veriyor.



Kuzey Kore'nin petrol ürünleri satın almak için yüzünü Moskova'ya dönmesinin nedeni olarak, yaptırımların baskısını giderek daha fazla hissetmesinin sonucu olduğu yorumları yapılıyor.



Kuzey Kore petrol konusunda büyük ölçüde kuzey komşusu Çin'e bağımlı durumda. Uluslararası yaptırımlara öncülük eden ABD, son dönemde Çin'i Pyongyang yönetimini nükleer programından ve füze denemelerinden caydırmak için ülke üzerindeki nüfuzunu daha fazla kullanmaya teşvik etme yönünde politika izliyor.



Çin, bu bağlamda yakın dönemde Kuzey Kore'ye kömür satışına kısıtlama getirmeyi kabul etmişti. Çin'in petrol satışlarına da muhtemel bir kısıtlama getirmesi halinde ülke bu alanda Rusya'ya daha fazla yüzünü çevirebilir.