12 Temmuz 2017 Çarşamba18 Şevval 1438
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İpler iyice gerildi! Rusya ikiye katladı

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Rusya'nın uluslararası yaptırımlar altındaki Kuzey Kore'ye yönelik petrol ve petrol ürünleri ihracatını ikiye katladığı bildirildi.
İpler iyice gerildi! Rusya ikiye katladı
İpler iyice gerildi! Rusya ikiye katladı İpler iyice gerildi! Rusya ikiye katladı İpler iyice gerildi! Rusya ikiye katladı

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ın, Voice of America'nın Asya'da yayın  yapan radyosuna dayandırdığı habere göre, Rusya'nın yılın ilk dört ayında ülkeye  yönelik ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 200 artış gösterdi.
 
Rus gümrük verilerine göre, Moskova yönetimi ocak ve nisan ayları  arasında Kuzey Kore'ye 2,3 milyon dolar değerinde petrol ve petrol ürünü sattı. 4  bin 100 tonluk ihracatın yüzde 96'sının ham petrol dışındaki, ağır yakıt, motor  yağı, basınçlı yağ ve gres yağı gibi türev ürünler olduğu kaydedildi.
 
Ham petrol ve işlenmiş petrol ürünleri, uçak yakıtı hariç yaptırımlar  kapsamında değil. BM yaptırımları, türev ürünlerden yalnızca uçak yakıtının  insani yardım amacıyla ülkeye sokulmasına izin veriyor.
 
Kuzey Kore'nin petrol ürünleri satın almak için yüzünü Moskova'ya  dönmesinin nedeni olarak, yaptırımların baskısını giderek daha fazla  hissetmesinin sonucu olduğu yorumları yapılıyor.
 
Kuzey Kore petrol konusunda büyük ölçüde kuzey komşusu Çin'e bağımlı  durumda. Uluslararası yaptırımlara öncülük eden ABD, son dönemde Çin'i Pyongyang  yönetimini nükleer programından ve füze denemelerinden caydırmak için ülke  üzerindeki nüfuzunu daha fazla kullanmaya teşvik etme yönünde politika izliyor.
 
Çin, bu bağlamda yakın dönemde Kuzey Kore'ye kömür satışına kısıtlama  getirmeyi kabul etmişti. Çin'in petrol satışlarına da muhtemel bir kısıtlama  getirmesi halinde ülke bu alanda Rusya'ya daha fazla yüzünü çevirebilir.

 

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