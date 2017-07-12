Saadet Partisi'ni ayağa kaldıran tutuklama!

Saadet Partisi (SP) İstanbul İl Teşkilatı üyesi bir grup, Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) İstanbul Şubesi Başkanı ve Saadet Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi avukat Mustafa Yaman’ın FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanmasını protesto etti.

Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplanan SP İstanbul İl Teşkilatı üyesi bir grup, avukat Yaman'ın tutuklanmasına tepki gösterdi. Grup adına burada açıklama yapan Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Birol Aydın, Yaman’ın perşembe günü Saadet Partisi İl Yönetim Kurulu Toplantısının ardından gözaltına alındığını kaydetti.

Mustafa Yaman’ın bir avukat olarak İstanbul’da hukuk camiası içerisinde tanınan birisi olduğunu söyleyen Aydın, Yaman’ın hükümet üyeleri tarafından da bilinen bir isim olduğunu ve gençliğinden itibaren sosyal ve siyasi kişiliği ile ön plana çıktığını aktardı. Aydın, “Arkadaşımızın evinden alınma veya avukat olarak adliyeye çağrılma imkanı varken haftada 2 gün geldiği il yönetim kurulu toplantısının ardından alınmasını da ayrıca manidar görmekteyiz” dedi.

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.