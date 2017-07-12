Yusuf Kaplan'dan o tutuklamaya sert tepki

Saadet Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Yaman, FETÖ suçlamasıyla tutuklandı. Milli Görüş camiası tutuklama kararına büyük tepki gösterdi.
Üstelik Adli Bilişim Uzmanı Halil Öztürkci’nin yaptığı inceleme sonucunda Mustafa Yaman’ın telefonunda ByLock da bulunmaması Milli Görüş camiasının tepkisini arttırdı.
Tutuklama kararına Milli Görüş’ün dışından en sert tepkiyi ise hükümete yakın Yeni Şafak gazetesi yazarı Yusuf Kaplan verdi. Kaplan, Mustafa Yaman’ın telefonunda ByLock bulunmadığına dair inceleme sonucunu paylaşarak, “FETÖyle ilgisi yok İşte belgesi! Ama Mustafa Yaman tutuklandı KUMPAS BU. İSLÂMÎ KESİMLERİ. BİRBİRİNE DÜŞÜRECEKLER!” ifadelerini paylaştı.
Kaplan’ın tepkisi bununla da kalmadı. Yeni Şafak yazarı tutuklama kararına yönelik Twitter adresinden şu ifadeleri paylaştı:
“Mustafa Yaman tutuklandı Olmaz. AkParti’yle Saadet birbirine düşürülmek isteniyor. Fitne Kumpas bu. #YamanÇelişki Seyretme Oyuna da gelme. UYARI/YORUM MUSTAFA YAMAN'IN TUTUKLANMASI KIRILMA NOKTASI İSLÂMÎ KESİMLERİ BİRBİRİNE DÜŞÜRECEKLER BASİRET VE İSTİŞARE ŞART #YamanÇelişki”
Hükümete yakın isimlerden gazeteci Nevzat Çiçek de “Mustafa Yaman'ın tutuklanması meselesi bir kırılmadır... Umarım herkes farkındadır...” uyarısını yaptı.