12 Temmuz 2017 Çarşamba18 Şevval 1438
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Konya'da DEAŞ hücre evine baskın

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Konya'da polisin terör örgütü DEAŞ'ın hücre evine düzenlediği operasyonda çıkan çatışmada, 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Konya'da DEAŞ hücre evine baskın
Konya'da DEAŞ hücre evine baskın Konya'da DEAŞ hücre evine baskın Konya'da DEAŞ hücre evine baskın

Konya'da polisin terör örgütü DEAŞ'ın hücre evine düzenlediği operasyonda çıkan çatışmada 5 terörist ölü ele geçti.

Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadelesi Şubesi ekipleri, eylem hazırlığı içinde olduğu belirlenen terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi.

Özel Harekat polisi eşliğinde saat 05.15'te Meram İlçesi Yorgancı Mahallesi Dudlukır Mevkii'nde daha önceden belirlenen 10 adrese baskın yaptı. Teröristlerin hücre evi olarak kullandığı villada Özel Harekat timleri ile DEAŞ militanları arasında çatışma çıktı. Bir süre devam eden çatışmada 1 terörist evin bahçesinde, 2'si çatı katında, 2'si de zemin katta ölü ele geçti. Kurşun sıyrıklarıyla hafif yaralanan 4 polis ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çatışmanın olduğu bölgedeki tüm bağlantılı sokak ve caddeler trafiğe kapandı. O bölgeye yaklaşan araçlar durdurulup arandı. Yaklaşık 2.5 saat süren operasyonun ardından hücre evinde yapılan ilk aramada 1 tabanca, 5 kalaşnikof  silah ve bu silahlara ait mermiler ele geçirildi.

Diğer hücre evlerine yapılan baskında teröristlerin gözaltına alınma işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

EMNİYET MÜDÜRÜ: ALINLARINIZDAN ÖPÜYORUM

Çatışmanın sona ermesinin ardından Konya İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, telsizden operasyona katılan polislere teşekkür etti. Şükrü Yaman, "'Operasyonda görev alan tüm silah arkadaşlarıma geçmiş olsun diyor, tebrik ediyor, alınlarından öpüyorum. Allah devletimizi, milletimizi her türlü musibetten  korusun, ayrıca yaralı arkadaşlarımıza da acil şifalar diliyorum'' dedi.

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POLİSİN BAŞINDAKİ KASKA MERMİ İSABET ETTİ

Terör Örgütü DEAŞ'ın yönelik yapılan operasyonda merkez Meram İlçesi Yorgancı Mahallesi Dörtokka Caddesi'ndeki villadaki hücre evindeki baskında çıkan çatışmanın sona ermesinin ardından Konya Valisi Yakup Canbolat, Cumhuriyet Başsavcısı Bestami Tezcan, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman hücre evinde incelemede bulundu.Ayrıca bomba imha uzmanı ve olay yeri inceleme ekipleri, inceleme başlattı.

Çatışmada hafif sıyrıklarla yaralanan Özel Harekat polisi sayısı 5'e çıkarken, yaralı polislerden 1'inin başındaki kaskına merminin isabet ettiği öğrenildi.

HÜCRE EVİ, ASKERİ BİRLİĞİN GEÇİŞ GÜZERGAHINA YAKIN

Ölü ele geçirilen DEAŞ militanı 5 teröristtin kimliklerinin belirlenmesi için çalışması sürüyor. Eylem hazırlığında olan teröristlerin 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde anma programlarına yönelik olabileceği üzerinde duruyor.

Teröristlerin ölü ele geçirildiği hücre evininin askeri birliklerin servis araçlarının geçiş güzergahına yakın alması dikkat çekti.

Konya Valiliği de bu sabah gerçekleştirilen DEAŞ operasyonuyla ilgili açıklama yaptı. Valilik açıklaması şöyle:

"İlimiz Meram İlçesi Dutlukır Mevkiinde bulunan Askeri birliklerin personel servis ve özel araçlarının güzergahında bulunan ikamet ve işyerlerine yönelik olarak önleyici güvenlik tedbirleri kapsamında sürdürülen çalışmalarda  Meram İlçesi Dörttokka Caddesi No:4 adresindeki müstakil binayı kiralayan A.Y. İsimli şahsın DEAŞ silahlı terör örgütü mensubu olmak suçundan adli makamlarca arandığı tespit edilmiştir. Kolluk kuvvetlerince hakkında yakalama kararı bulunan A.Y. isimli şahsın yakalanması amacıyla 12 Temmuz 2017 günü sabah saatlerinde belirtilen adrese bir operasyon düzenlenmiştir. Operasyon esnasında, binada bulunan şahısların güvenlik kuvvetlerine silahla mukavemet etmesi neticesinde (5) terörist etkisiz hale getirilmiş ve operasyon esnasında (4) güvenlik görevlisi hafif şekilde yaralanmıştır. Operasyon gerçekleştirilen binada yapılan ilk aramada; 5 adet Kalaşnikof uzun namlulu tüfek, 1 adet Tabanca, silahlara ait çok sayıda mühimmat ele geçirilmiş olup, ele geçirilen şahısların kimliklerinin tespitine yönelik çalışmalara devam edilmektedir.''

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