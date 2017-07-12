Noktayı koydu: Biri Erbakan, diğeri Erdoğan!

Başbakan Binali Yıldırım, Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu'nda CHP'nin 'FETÖ'nün siyasi ayağı' eleştirilerine cevap verdi.

Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu'nda konuşan Başbakan Binali Yıldırım, FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmalarına nokta koydu.

Başbakan "Hiçbir devlet kendisine sadakat göstermeyenlerle çalışmaz. Bu genel kural. Kendi içinde hainler olduğunu bile bile nasıl ülkeyi yöneteceksiniz? FETÖ’nün siyasi ayağı hakkında sorular soruluyor.Türk siyasi tarihine bu örgütün girdiği 1966 yılından itibaren beri bakın, bu örgütle mücadele eden 2 dönem var. İki lider bunlarla mücadele etmiştir. Bunlardan birisi rahmetli Erbakan diğeri AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır.Bunun dışındaki tüm siyasi liderler bunlarla iyi geçinmiştir.Tarihi olaylara dönün bir bakın. Bunu göreceksiniz. " ifadelerini kullandı.



İşte Başbakan'ın konuşmasıdan satır başları:

"Sayın Cumhurbaşkanımızla dün 15 Temmuz şehitlerimizi, ülkenin bağımsızlığı için canını veren bütün şehitlerimizi kabirleri başında ziyaretlere gittik. Dualar okundu, hatimler indirildi. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize hayırlı uzun ömürler diliyoruz. O alçak darbe girişiminde 250 şehidimiz var. 81 ildeki anma programları 16 Temmuz sabahına kadar devam edecek. 15 Temmuz demokrasi milli birlik gününde de sayın Cumhurbaşkanımızla beraber TBMM Gazi Meclis'in oturumunda beraber olacağız.



ASKER KILIĞINA GİRMİŞ KATİLLER...



Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da darbe yaşamayan bir kişi yok maalesef. Terör örgütlerinin nasıl iyisi kötüsü yoksa darbenin de iyisi kötüsü olmaz. Ama Türkiye bu toprakların şimdiye kadar gördüğü en vahşi, en hain darbe girişimiyle karşılaştı 15 Temmuz'da. Kendilerine vatan savunması için emanet edilen tank, uçakları alçakça millete karşı kullandılar. Asker kılığına girmiş bu katiller terör örgütlerine atmadıkları onlarca bombayı Özel Harekat'ta görevli kahramanlarımızın üzerine, milletin, Meclis'in üzerine attılar.Umut ediyorum, 15 Temmuz 2016'dan sonra dünyaya gelen yurttaşlarımız bir daha böyle acı olay yaşamaz.



BURADAN AÇIKÇA SÖYLÜYORUM...



Kimse merak etmesin buradan açıkça söylüyorum bu hainler hak ettikleri cezayı alacaklar. Bunların masum rolü oynamasından hiç kimse etkilenmesin. Şehit ve gazi yakınlarımızın gönlü rahat olsun. Biz bir şeyden haberdar değildik, teröristlerle savaşıyor zannettik yalanları, saçmalıkları kendilerini kurtaramayacak. Her şey milletin, bütün dünyanın gözü önünde oldu. Milletin üzerine bombalar atarak mı milleti kurtaracaksınız ey gafiller! Tarihin gördüğü en erdemli milletin karşısında 1 dolara, 1 dolarlık paçavraya döndüler. 1 dolara ruhlarını, inançlarını, göğüslerindeki bayrağı, milleti sattılar. Şunu dünya alem iyi bilsin ki, ihanetlerin bedeleni ödeyen tek bir FETÖ'cü kalmayıncaya kadar bu mücadele devam edecek.



İÇİNDEKİ HAİNLERİ BİLEREK DEVLET YÖNETİLMEZ



Hiç bir devlet kendisine sadakat göstermeyenlerle çalışamaz. İki Almanya birleştiği zaman, bir gecede Almanya 500 bin devlet çalışanını kapının önüne koydu, kimse Almanya'ya 'niye böyle yaptın?' demedi.Olay Anayasa, İnsan Hakları Mahkemesi'ne de taşındı. Oradan çıkan karar her devlet kendine sadakat gösteren memurlarla çalışılır dendi. Kendi içinizde hainler olduğunu bile bile nasıl memleketi yöneteceksiniz?



'ADALET' ADI ALTINDA FETÖ'CÜLERİ MASUM GÖSTERİYORLAR



15 Temmuz'u kontrollü darbe diye niteleyenler baktı ki tutmadı, tornistan yaptı şimdi 20 Temmuz darbesi diyorlar. Bu akıl tutulmasıdır. Ana muhalefetin 'adalet' adı altında FETÖ'cüleri masum gösterme çabalarına şahit oluyoruz. 15 Temmuz'dan bu yana FETÖ örgütü ile kararlı bir şekilde mücadelemiz devam ediyor. Aynı zamanda üç t erör örgütüyle mücadele eden bir ülkeyiz.



FETÖ'NÜN SİYASİ AYAĞI TARTIŞMALARINA NOKTAYI KOYDU



Anamuhalefetten FETÖ'nün siyasi ayağıyla ilgili sözler duyuyoruz. Türk siyasi tarihine bu örgütün girdiği 1966 yılından itibaren beri bakın, bu örgütle mücadele eden 2 dönem var. İki lider bunlarla mücadele etmiştir. Bunlardan birisi rahmetli Erbakan diğeri AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır.Bunun dışındaki tüm siyasi liderler bunlarla iyi geçinmiştir.Tarihi olaylara dönün bir bakın. Bunu göreceksiniz. Kuşkusuz FETÖ terör örgütüyle ilgili mücadelede atılacak adımlarımız var.



17 TEMMUZ'DA BAŞLIYOR



OHAL ile kamudan çıkarılanlar için yeni bir düzenleme ile itiraz yolunu açtık. OHAL İnceleme Komisyonu kurduk 17 Temmuz'da itirazları kabul etmeye başlayacak.Mahkemelerde şehit yakınlarımız, şahitlerimiz sabırsız davranıyor. Bunlar daha sonra "adil yargı yapılmadı, savunma hakkımız verilmedi" diyerek uluslararası mahkemelerde bu işi bozmak için şimdiden tezgah yapıyorlar. Ben mağdurlara, yakınlarına özellikle tavsiyem şu: Sabredin, hangi tiyatroyu yaparlarsa yapsınlar, hangi oyunları oynarlarsa oynasınlar, asla ve asla bu yaptıklarının karşılığını görecekler, hukuk devleti çerçevesinde hak ettikleri cezayı alacaklardır. Onların elinden bu itirazları almamız lazım. Bu darbe hazırlığı 3-5 günlük 3-5 yıllık bir hazıklık değil. Tam 50 yıl boyunca bu alçak terör örgütünün darbe girişimini, devleti ele geçirme çalışmasını başlatmış olduğunu şimdi daha iyi anlıyoruz. Bu örgütün arkasındakiler Türkiye ve demokrasi düşmanıdır. Bunların maskesi 17-25 Aralık, 15 Temmuz'da düşmüştür."