Sosyal medyayı ikiye bölünen görüntü

Leoparı bulmak için 10 saniyeniz var. Ve eminiz ilk bakışta onu göremediniz. Aslında ağacın gövdesinde gizlenmiş bir leopar duruyor. Elbette siz onu görene kadar çoktan ona yem olmuş oluyorsunuz. Alman yaban hayat fotoğrafçısı Ingo Gerlach tarafından çekilen fotoğrafta kendisi bile leoparı bulma konusunda şanslı olduğunu ifade etti.