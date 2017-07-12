12 Temmuz 2017 Çarşamba18 Şevval 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:39Güneş 05:35Öğle 13:17İkindi 17:13Akşam 20:45Yatsı 22:32
    • 32°C Adana
    • 36°C Adıyaman
    • 27°C Afyon
    • 27°C Ağrı
    • 25°C Amasya
    • 27°C Ankara
    • 40°C Antalya
    • 23°C Artvin
    • 32°C Aydın
    • 27°C Balıkesir
  • BIST: 103.789 0.59
  • Altın: 141,346 -0.11
  • Dolar: 3,6062 -0.39
  • Euro: 4,1317 -0.26

Ankara'da 'maskeli beşler' şoku!

»
Ankara'da 'maskeli beşler' şoku!
Ankara'da İvedik Organize Sanayi esnafı tarafından “Maskeli Beşler” olarak adlandırılan pompalı tüfekli hırsızlık çetesi, esnafı çileden çıkarttı.
Ankara'da 'maskeli beşler' şoku! Ankara'da 'maskeli beşler' şoku! Ankara'da 'maskeli beşler' şoku!

Ankara’nın en büyük organize sanayi bölgelerinden biri olan İvedik Organize Sanayisi Bölgesi (OSB) silahlı ve maskeli beş kişinin hedefi haline geldi. Lüks araçlarla gelerek ellerinde pompalı tüfeklerle sanayi bölgesinde bulunan dükkanlara giren çete, çevre esnafın anlattıklarına göre her hafta bir dükkanı soyuyor.

'GÜVENLİĞİMİZ SÖZ KONUSU'

El fenerleriyle dükkanların güvenlik kameralarının görüntü almasını zorlaştırarak kimliklerini gizleyen çetenin son mağduru ise İvedik OSB esnafı Aytaç Kılıçman oldu. 20 bin değerindeki malzemesin çalındığı anlatan Kılıçman, "Esnaf olarak biz artık huzursuz durumdayız. Saat 18.00’den sonra iş yapamaz hale geldik. Güvenliğimiz söz konusu, dükkanımızda tek başımıza çalışamıyoruz" diye isyan etti. Çetenin dükkanını soyduğu esnada güvenlik kameralarının saniye saniye kayıtta olduğunu ve bu görüntüleri polislere de gösterdiğini söyleyen Kılıçman, "Güvenlik güçlerinden bunun önlemini almalarını istiyoruz. Suretleri belli, birçok yerde kamera kayıtları ortada, birçok esnaf bu kayıtları almış durumda ama yine de yakalanamadılar. Güvenliğimizi sağlamalarını istiyoruz" dedi.

BİR YILDA 300 DÜKKAN SOYDULAR

Çetenin sadece İvedik OSB’de değil, ayrıca Ankara’nın diğer sanayi bölgelerinde de soygunlar yaptığını söyleyen Kılıçman, söz konusu çetenin bir yıl içerinde 30 soygun ve bu soygunlarda da yaklaşık 300 dükkan soygun gerçekleştirdiği öne sürdü. Kılıçman, "Genel olarak sanayi esnafını soyuyorlar. Akşam saatlerinde pompalı tüfeklerle geliyorlar. Eğer güvenlik amaçlı içeride köpek varsa köpeği vuruyorlar. Bekçi varsa silahla rehin alıp, soygunu bitirip gidiyorlar. Yakın zamanda da İvedik OBS’nin güvenlik araçlarına silahla atış yaptılar. Arabada ciddi hasarlar vardı. Bu örgüt bir hafta arayla sürekli soygun yapıyor" diye konuştu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Canan Karatay'dan şaşırtan uyarıCanan Karatay'dan şaşırtan uyarıEkmek ve şeker tüketimine savaş açan Prof. Dr. Canan Karatay, bu kez domatesi mercek altına aldı.
Wilma Elles gözyaşlarını tutamadı!Wilma Elles gözyaşlarını tutamadı!Türk vatandaşlığına geçen ünlü oyuncu Wilma Elles, Srebrenitsa Katliamı'nın 22'ıncı yıl dönümünü sebebiyle Saraybosna'yı ziyaret etti.
Sosyal medyadan bakın nasıl dolandırdılarSosyal medyadan bakın nasıl dolandırdılarSosyal medya üzerinde 'kredi veriyoruz' diyen dolandırıcılara inanan vatandaş, dolandırıldığını anlayınca savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Ankara'da 'maskeli beşler' şoku!Ankara'da 'maskeli beşler' şoku!Ankara'da İvedik Organize Sanayi esnafı tarafından “Maskeli Beşler” olarak adlandırılan pompalı tüfekli hırsızlık çetesi, esnafı çileden çıkarttı.
Diriliş'in Ertuğrul'u ölümden döndü!Diriliş'in Ertuğrul'u ölümden döndü!Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, uçurtma sörfü yaparken rüzgarın sert esmesi yüzünden neredeyse kayalıklara çarpacaktı.
Sosyal medyayı ikiye bölünen görüntüSosyal medyayı ikiye bölünen görüntüKenya'daki Masai Mara Tabiat Parkı'nda avına yaklaşan bir leoparın fotoğrafları gören herkesi ikileme düşürdü...
  • Şantiye mutfağında dehşet! Boğazını kestiler12 Temmuz 2017 Çarşamba 11:45
  • Erdoğan'dan 'Srebrenitsa katliamı' mesajı!11 Temmuz 2017 Salı 14:24
  • Türkan Şoray gizlice ameliyat oldu!11 Temmuz 2017 Salı 13:07
  • Uyurgezer gencin feci ölümü!11 Temmuz 2017 Salı 11:32
  • Kılıçdaroğlu için salya sümük ağlayan teyze11 Temmuz 2017 Salı 10:03
  • 5 liraya dert dinlenir!11 Temmuz 2017 Salı 09:47
  • 15 Temmuz'un resmi logosu belli oldu11 Temmuz 2017 Salı 09:33
  • Orgeneral Güler: Mucize eseri kurtulduk11 Temmuz 2017 Salı 09:05
  • Bağırışların duyulduğu tırdan 3 mülteci çıktı11 Temmuz 2017 Salı 08:55
  • Türkiye’nin ilk kadın komandosu olacak11 Temmuz 2017 Salı 08:54
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri