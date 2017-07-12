Sosyal medyadan bakın nasıl dolandırdılar

15 bin lira krediyi alabilmesi için verilen hesaba 190 lira yatırması gerektiğini söyleyen dolandırıcılara inanarak parayı yatıran vatandaş, kendisi gibi her gün onlarca kişinin mağdur olduğunu fark edince soluğu savcılıkta aldı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde ikamet eden 4 çocuk babası, dekorasyon işiyle uğraşan esnaf Osman Baybure, dolandırıcıların garibanları hedef aldığını belirterek, kendisi gibi her gün onlarca kişinin dolandırıldığını fark edince savcılığa suç duyurusunda bulunup, dolandırıcılara savaş açtığını belirtti.

10 DAKİKA SONRA BANA ‘KREDİN HAZIR’ DEDİLER

Bütün olan bitenin tanımadığı birini arkadaş olarak onaylamasıyla başladığını anlatan Baybure, "Bana sosyal medyadan bir arkadaşlık isteği geldi. Tanımadığım bir kişi tarafından. Tanımamış olmama rağmen isteği kabul ettim. Bana 'buyurun' diye bir mesaj yazdı. Ben de 'siz buyurun' dedim. Kendilerinin kurumları aracılığı ile kredi çıkarttığını söyledi. Ben de dedim ki 'bana hiçbir şekilde kredi çıkmıyor, benim yeterli puanım yok, kredi çıkmıyor' dedim. 'Olsun biz çıkartıyoruz' deyip nice sicili bozuk insanlara kredi çıkarttıklarını söylediler. Ben de heyecanlandım. Paraya da ihtiyacım vardı. Ne yapmamız gerektiğini sordum. Benim kimliğimin fotoğrafını istedi. Ben de kimliğimin fotoğrafını ne yapacaksın, T.C. numaramı girince bak, bütün bilgilerimi görürsün dedim. 10 dakika sonra bana kredimin hazır olduğunu 15 bin lira çıkartabileceklerini, ancak bu işin 190 lira masrafı olduğunu, bu 190 lira masrafı yatırdıktan sonra kredimi bir özel bankadan çıkaracaklarını söylediler" dedi.