Wilma Elles gözyaşlarını tutamadı!

'Öyle Bir Geçer Zaman ki' dizisiyle ünlenen ve sonrasında iş adamı Kerem Göğüş ile evlenerek Türk vatandaşlığına geçen oyuncu Wilma Elles,Saraybosna'yı ziyaret etti.
Srebrenitsa Katliamı'nın 22'ıncı yıl dönümünü sebebiyle mezarlık ziyaretinde bulunan oyuncu, oradan sonra katliamdan etkilenmiş aileleri de ziyaret etti.
Mezarlık ziyareti esnasında gözyaşlarına hakim olamayan oyuncu, instagram hesabından ziyaretinin fotoğrafını şu notla paylaştı: "Srebrenica asla unutma! Derin üzüntü içinde Srebrenica soykırımını anıyoruz"