12 Temmuz 2017 Çarşamba18 Şevval 1438
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Adalet Bakanı Bozdağ cevap verdi: Tamamen iftira!

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Adalet Bakanı Bozdağ, FETÖ yargılamalarına ilişkin "Cezaevlerinde kötü muamele ve işkence iddiaları tamamıyla iftiradan ibarettir" dedi.
Adalet Bakanı Bozdağ cevap verdi: Tamamen iftira!
Adalet Bakanı Bozdağ cevap verdi: Tamamen iftira! Adalet Bakanı Bozdağ cevap verdi: Tamamen iftira! Adalet Bakanı Bozdağ cevap verdi: Tamamen iftira!

Adalet Bakanı Bozdağ, FETÖ yargılamalarına ilişkin "Darbe teşebbüsünden sonra gözaltında olan veya tutuklanmış bulunan herhangi bir darbeciye ve darbe teşebbüsünde bulunan kişilere dönük kötü muamele ve işkence yapılması söz konusu değildir. Cezaevlerinde kötü muamele ve işkence iddiaları tamamıyla iftiradan ibarettir" dedi. 

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürü Mehmet Akarca'yla 'Fotoğraflarla 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi' sergisini gezdi. Bakan Bozdağ, sergiyi gezip, fotoğraflar hakkında bilgi aldıktan sonra darbe girişimine ilişkin yargılamalarla ilgili açıklamalarda bulundu. 

FETÖ yargılamaları üzerinden Türkiye'ye işkence ve kötü muamele iddialarının yöneltildiğini dile getiren Bozdağ, "Çok net söylüyorum. Darbe teşebbüsünden sonra gözaltında olan veya tutuklanmış bulunan herhangi bir darbeciye ve darbe teşebbüsünde bulunan kişilere dönük kötü muamele ve işkence yapılması söz konusu değildir. Ancak darbe teşebbüsü sırasında, zorla teslim alındıkları için o sırada halkla karşı karşıya geldikleri için darbe teşebbüsü sırasında meydana gelen birtakım olaylar var. Orada karşılıklı bazı hadiseler var; ama gözaltından ve tutuklamadan sonra devletin herhangi bir görevlisinin bunlara kötü muamele yapması söz konusu değildir. Halkla darbeciler arasında veya darbecileri etkisizleştirme sırasında darbecilere karşı mücadele eden vatansever polislerle askerler arasında meydana gelen karşılıklı olaylar dışında bir hadise yoktur" diye konuştu. 

"HER ŞEY RAPORLARLA BELGELENİYOR"

Gözaltı süresince, belli aralıklarla sağlık raporları alındığını belirten Bozdağ, "Gözaltına alındığı zaman rapor alınıyor. Gözaltından çıktıktan sonra da rapor alınıyor. Alınırken, fotoğrafı çekiliyor; hangi halde teslim alındı fotoğrafıyla raporuyla kayıtlı. Gözaltı süresince belli aralıklarla sürekli rapor alınıyor ve belgeleniyor her şey. Bütün bu aşamalarda işkence ve kötü muamele iddialarına karşı süreçler, baştan sona görüntülü ve sağlık heyeti raporlarıyla belgelendiriliyor. Cezaevlerinde kötü muamele ve işkence iddiaları tamamıyla iftiradan ibarettir. Biz, Türkiye olarak uluslararası sözleşmeler gereği cezaevlerimizi ziyarete gelmek isteyen herkese kapıyı açtık. Ziyaret ettiler, somut örnek gösteremediler" dedi. 

"YARGILAMALAR ŞEFFAF YAPILIYOR"

Yargılamalarda hukuk devleti kurallarının uygulandığını vurgulayan Bakan Bozdağ, şöyle konuştu: "Farklı bir usul uygulanmıyor. Darbecilere ayrı kural, diğer vatandaşlara ayrı kural uygulanmıyor. Yargılamalar şeffaf şekilde yapılıyor. Dosyalar aleni bir şekilde herkese açık durumda. Şu anda yargılaması devam eden darbecilerin yargılama süreçleri baştan sona SEGBİS sistemiyle kayda alınıyor. Birisi bir iftira ettiği zaman buyurun kayıtlar ortada bakın; demek için kayda alıyoruz. İleride bu konuda şüphesi olan varsa bu kayıtların hepsini görme imkanına sahiptir. Türkiye'deki bütün yargılamalar, hukuk devleti ilkelerine uygun bir şekilde yürütülüyor"

"TÜRKİYE'YE KARŞI ADİL VE OBJEKTİF OLUN"

Türkiye'nin planlı bir algı operasyonuyla karşı karşıya olduğunu savunan Adalet Bakanı Bozdağ, şunları söyledi: "Yalanlar, iftiralar daha çok kabul görüyor. Biz, doğru olan şeyi anlatmakta zorlanıyoruz. Ben, Meclis'te bomba yemiş birisiyim. Başıma bomba atıldı konuşurken. Ben, bunu anlatamıyorum; ama bombayı atan alçaklar 'O bombayı biz atmadık' diye anlatabiliyor ve inandırıyor. Benim bulunduğum yerle bombanın düştüğü yer arası 15-20 metre, bu tarafa düşmüş olsa bugün sizin huzurunuzda belki olmayabilirdim. 80 milyon yaşadı bunu. Bu kirli algı operasyonu konusunda, bütün dostlarımızın dikkatini çekmek istiyorum. Türkiye'ye karşı adil ve objektif olun. Bütün dünyadan, yönetimlerden, parlamentolardan, uluslararası örgütlerden, medyadan bizim istediğiniz tek şey bu. 'Bizden yana taraf olun' demiyoruz. Türkiye'de olup bitenlere karşı işin gerçeği neyse onun üzerine konuşalım"

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