12 Temmuz 2017 Çarşamba18 Şevval 1438
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Rusya ile Suudi Arabistan anlaştı!

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Rusya, ABD'nin en büyük silah müşterilerinden olan Suudi Arabistan pazarına girerek dengeleri değiştirmeye ilk kez bu kadar yakın.
Rusya ile Suudi Arabistan anlaştı!
Rusya ile Suudi Arabistan anlaştı! Rusya ile Suudi Arabistan anlaştı! Rusya ile Suudi Arabistan anlaştı!

Rusya'nın en büyük devlet silah ve teknoloji şirketi Rosteh'in genel direktörü Sergey Çemezov Suudi Arabistan'a 3,5 milyar dolarlık silah satışını öngören bir mutabakat zaptı imzalandığını açıkladı.

Rusya, ABD'nin en büyük silah müşterilerinden olan Suudi Arabistan pazarına girerek dengeleri değiştirmeye ilk kez bu kadar yakın. Rusya'nın en büyük devlet silah ve teknoloji şirketi Rosteh'in genel direktörü Sergey Çemezov Suudi Arabistan'a 3,5 milyar dolarlık silah satışını öngören bir mutabakat zaptı imzalandığını açıkladı. Gerçekleştiği takdirde bu Rusya'nın Suudi Arabistan'a ilk silah satışı olacak.
 
Çemezov nihai anlaşma için Suudilerin teknoloji paylaşımını ve yarım adada üretimi şart koştuğunu söyledi. Genel direktör, ayrıca Suudilerin İuzun menzilli skander-E füze sistemiyle yakından ilgilendiğini, ancak bu sistemleri hiçbir ülkeye ihraç etmek gibi bir niyetlerinin olmadığını belirtiyor.
 
Suudi Arabistan kısa bir süre önce Amerika Birleşik Devletleri ile 110 milyar dolarlık silah anlaşması imzalamıştı.
 
Rus tarafı bir yandan da Suudilere silah satışı anlaşmasına temkinli yaklaşıyor. İki ülke daha önce de benzer görüşmelerde bulunmuş, ancak bunlardan sonuç alınamamıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suudi Kralı Salman'ın bir araya gelmesi durumunda silah satış anlaşması masadaki konulardan biri olacak. Ancak bu görüşmenin ne zaman gerçekleşeceği henüz belirsiz.

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