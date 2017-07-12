Erdoğan'dan yüzleri güldüren açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Kabul Salonu'nda, 15 Temmuz kapsamında, yabancı sermayeli yatırımcılar ile yapılan toplantıda ekonomideki gidişatın müjdesini verdi. "15 Temmuz'a terörle mücadelede sınırlarımız içinde ve dışında verdiğimiz mücadeleye rağmen yüzde 2,9'luk büyümeye imza attık. 2017'de oldukça iyi bir ekonomik bir performans sergilediğimizi söyleyebiliriz. Bu yılı da beklentilerin üzerinde bir büyüme oranıyla tamamlayacağız." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti;

BORSA İSTANBUL HER GÜN YENİ BİR REKOR KIRIYOR



"Borsa İstanbul neredeyse her gün yeni rekorlar kırıyor. Merkez Bankası'nda döviz rezervimiz yeniden tırmanışa geçti. Turizmde kayıpları telafi ettiğimiz döneme giriyoruz. Hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.Yatırımcı, girişimci ve özellikle de uluslararası sermayeyi kalkınmamızın temel unsurlarından biri olarak görüyor ve çok önem veriyoruz. Uluslararası sermayeyi kurumsallaştırmak suretiyle senede bir kez biraraya gelmek inanıyorum ki, Türkiye ile uluslararası sermayenin daha da büyümesini ve güçlenmesini sağlayacaktır. Türkiye 1980'lerden beri özel sektöre dayalı büyüme modeliyle hareket eden bir ülkedir.

İŞADAMLARIMIZDAN RİCAMIZ...



İşadamlarımızdan ricamız yatırım için ihtiyaç duydukları konuda hiçbir aracıya itibar etmeden doğrudan ajansımıza gitmeleridir. Yurtdışı seyahatlerimizde ülkemizde yatırımı olan firmanın temsilcileriyle biraraya gelmeye gayret gösteriyorum. Tüm bu çabalar sayesinde 12,3 milyar dolarlık uluslararası yatırımla geçen seneyi kapatmıştık. Bu yılın ilk dört ayında 3.6 milyar performansla geçen yılın üzerine çıktık. Yatırımların geldiği alanların çeşitleniyor olması bilhassa imalat ve enerji sektöründeki artışlar önemlidir.

TÜRKİYE'Yİ ÇEVRESİNDEKİ ÜLKELER İLE KIYASLAMAYIN

Türkiye dünyanın en ciddi çatışma ve kriz bölgesinin tam ortasında yer almasına rağmen istikrar ve güven ortamının tehlikeye düşmesine asla izin vermemiş bir ülkedir. Bu Türkiye'nin en büyük gücüdür. Türkiye'yi lütfen çevresindeki ülkelerle kıyaslamayın, onlarla karıştırmayın, onlara benzetmeyin. Türkiye bu noktada çok farklı ve güçlü bir ülkedir.Böyle bir güce, potansiyele sahip olan Türkiye şu anda yeni arayışların içerisindedir. Üç dev olarak ifade ettiğim; tedarik, transit, tüketimde Türkiye bunların üçünü de yakalar duruma gelmiştir. Hem siyasi hem ekonomik hem insani olarak Türkiye'nin farkı bu vasfıdır. "