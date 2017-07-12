12 Temmuz 2017 Çarşamba18 Şevval 1438
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CHP'den sürpriz! AK Parti ve MHP toplandı

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CHP'den sürpriz! AK Parti ve MHP toplandı
Komisyonda bugün görüşmelerine başlanacak içtüzük değişikliği teklifine ilişkin CHP'den sürpriz hamle geldi.
CHP'den sürpriz! AK Parti ve MHP toplandı CHP'den sürpriz! AK Parti ve MHP toplandı CHP'den sürpriz! AK Parti ve MHP toplandı

CHP, AK Parti'ye, alt komisyona sevk edip yeniden görüşelim önerisini götürdü. Bunun üzerine AK Parti ve MHP dün ortak bir toplantı gerçekleştirerek durum değerlendirmesi yaptı. Karar bugün verilecek. 

TBMM Anayasa Komisyonu'nda bugün görüşmelerine başlanacak TBMM İçtüzüğü değişikliği teklifine ilişkin CHP'den sürpriz son dakika hamlesi geldi. Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop'la temas kuran CHP, teklifin alt komisyona sevk edilmesini görüşmelerin orada sürdürülmesini istedi.

ELİTAŞ, MHP TOPLANTISINDA

Görüşme öncesi partiler stratejik ve taktik hazırlıklarını tamamlarken, dün MHP kendi arasında toplantı yaptı. İçtüzükle görüşmelerinde izlenecek yol haritasının ele alındığı MHP'nin toplantısına, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da dahil oldu.

TEZCAN ŞENTOP'U ARADI

Elitaş, toplantıda CHP'den gelen son dakika girişimini anlattı. Edinilen bilgilere göre; CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Anayasa Komisyonu Başkanı Şentop'u arayarak İçtüzük teklifinin alt komisyona sevkedilmesi ve partilerin bu görüşme sürecinde katkı verebileceğini ifade etti. Şentop ise alt komisyon uygulamasının görüşme sürecini uzatacağını belirterek bu konuda komisyon üyesi diğer partilerin yaklaşımının da önemli olduğunu kaydetti.

AK PARTİ VE MHP DEĞERLENDİRDİ

Toplantıda AK Parti ve MHP, CHP'nin bu sürpriz çıkışını masaya yatırarak "istismar amaçlı, oyalama taktiği" olup olmadığını anlamaya çalıştı. MHP, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin içtüzüğün uzlaşma ile çıkarılması tavrını belirterek "CHP, olumlu katkı verecek işi savsaklayıp zamana oynamayacaksa kısa süreli alt komisyona sevkte bir sorun yok" tavrını koydu. AK Parti de kendileri açısından teklifin alt komisyona sevkedilmesinde sıkıntı olmadığını ancak CHP'nin istismar ve zaman kaybettirecek taktiği olabileceği endişesini dile getirdi.

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