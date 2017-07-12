Haddini aştı! Çipras'tan Türkiye'ye suçlama

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, İsviçre'de başarısızlıkla sonuçlanan Kıbrıs görüşmeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Çipras, Türkiye'nin sorunun kapsamlı bir çözüme kavuşmasına yanaşmadığını söyledi.

TÜRKİYE'Yİ SUÇLADI

Kıbrıs ile ilgili düzenlenen toplantıda genel kurula konuşan Çipras, Yunanistan'ın Kıbrıs meselesinde adil ve uygulanabilir bir çözüm aradığını ancak Türkiye'nin adadaki birliklerin bulunması konusunda ısrar ederek sorunun kapsamlı bir çözümü kavuşmasına yanaşmadığını söyledi.

TÜRK ASKERİ ADAYI TERK ETSİN, TÜRKİYE'NİN HAKLARI KALDIRILSIN

Çipras, Kıbrıs sorununa Kıbrıs vatandaşlarının yararı için adil ve uygulanabilir bir çözüm getirilmesi amacıyla Yunanistan'ın niyetini yineleyerek Türk askerlerinin adayı terk etmesi ve Türkiye'nin müdahale haklarının ve teminat sistemi kaldırılması gerektiğini söyledi.

Çipras, "Garantörlerin ve işgal birliklerinin adada tutulması, her gün uzlaşma ve barış için her türlü çabayı zayıflatacaktır" dedi.

RUMLARI SAVUNDU

Yunanistan Başbakan Çipras, Kıbrıs çevresinde tek taraflı doğalgaz arama çalışmalarına başlayan Rum kesimini de savundu.

Çipras gaz yataklarının işletmesinin Kıbrıs Rum kesiminin egemenlik hakkı olduğunu iddia etti.