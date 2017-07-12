12 Temmuz 2017 Çarşamba18 Şevval 1438
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TSK açıkladı! 8 bin kişi ihraç edildi

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TSK açıkladı! 8 bin kişi ihraç edildi
TSK, 15 Temmuz sonrasında 150'si general, amiral ve 4 bin 287'si subay olmak üzere 7 bin 655 personel ihraç edildi, 786 kişi hakkında geçici görevden uzaklaştırma kararı alındı.
TSK açıkladı! 8 bin kişi ihraç edildi TSK açıkladı! 8 bin kişi ihraç edildi TSK açıkladı! 8 bin kişi ihraç edildi

AA muhabirinin Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından edindiği bilgiye göre, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarından çok sayıda personel terör örgütü ile bağlantılı oldukları iddiasıyla ihraç edildi, geçici olarak görevlerinden uzaklaştırıldı.

Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığından ihraç edilen personel sayısı 4 bin 801 oldu. Bunların 87'sini generaller oluştururken 2 bin 538 subay, bin 16 astsubay, bin 87 uzman erbaş, sözleşmeli erbaş/er ile 73 işçi/memurun Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile bağı kesildi. Darbe girişiminin ardından 140 personel hakkında ise geçici olarak görevlerinden uzaklaştırma kararı alındı.

"DENİZ"DE 31 AMİRALİN İLİŞİĞİ KESİLDİ

Deniz Kuvvetleri Komutanlığında ise 31 amiralin ilişiği kesildi. Bunların yanı sıra 646'sı subay, 368'i astsubay, 30'u uzman erbaş, sözleşmeli erbaş/er ve 27'si memur/işçi olmak üzere bin 102 personel ihraç edildi.

Komutanlıkta 121'i subay olmak üzere 231 personel görevden uzaklaştırıldı.

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

Hava Kuvvetleri Komutanlığında ise ihraç edilen personel sayısı bin 752 oldu. Bunların 32'sini generaller oluştururken bin 103 subay, 536 astsubay, 55 uzman erbaş, sözleşmeli erbaş/er ile 26 memur/işçinin Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişiği kesildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığında 415 personele ilişkin de geçici görevden uzaklaştırma kararı verildi.

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