12 Temmuz 2017 Çarşamba18 Şevval 1438
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15 ülkede eş zamanlı 'Whatsapp' operasyonu

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İspanya Emniyet Müdürlüğü, Ameripol ve Interpol'ün işbirliğiyle 15 ülkede Whatsapp üzerinden çocuk istismarı içeren video dağıtımı yapanlara karşı operasyon yapıldı
15 ülkede eş zamanlı 'Whatsapp' operasyonu
15 ülkede eş zamanlı 'Whatsapp' operasyonu 15 ülkede eş zamanlı 'Whatsapp' operasyonu 15 ülkede eş zamanlı 'Whatsapp' operasyonu

WhatsApp uygulaması aracılığıyla çocuk istismarını içeren görüntü dağıtımı yaptıkları tespit edilen bir sanal ağa karşı 15 ülkede yapılan uluslararası operasyonda, 50 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

İspanya Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ameripol ve Interpol kurumlarının iş birliğiyle eş zamanlı yürütülen operasyonda, WhatsApp'ta çocuk istismarı dağıtımı yapan uluslararası sanal ağa büyük darbe indirildiği kaydedildi.

İspanyol siber polislerin yürüttüğü bir soruşturma kapsamında, "internet profunda (derin internet)" adında cep telefonlarındaki WhatsApp uygulamaları altında çalışan, İspanyolca konuşan bazı ülkelerde kullanılan bir programın tespit edildiği aktarılan açıklamada, bunun içerisinde çocuk istismarını içeren görüntü paylaşımı ve konuşmalar yapıldığının ortaya çıkarıldığı belirtildi.

Açıklamada, operasyon kapsamında İspanya'da 11, Kolombiya'da 7, Bolivya'da 7, Brezilya'da 3, Şili'de 4, Kosta Rika'da 3, Dominik Cumhuriyeti'nde 2, Guatemala'da 2, Meksika'da 2, Paraguay'da 2, Venezuela'da 2, Uruguay'da 2, Panama'da 1, Nikaragua'da 1 ve İtalya'da 1 olmak üzere 15 ülkede 50 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

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