12 Temmuz 2017 Çarşamba18 Şevval 1438
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Şok rakam! Tam tamına 710 milyon kişi...

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BM Uluslararası Göç Örgütü (IOM) raporu, dünya genelinde 710 milyon kişinin başka ülkelere göç etmek istediğini, 23 milyon kişinin ise bunun için hazırlık yaptığını gösterdi.
Şok rakam! Tam tamına 710 milyon kişi...
Şok rakam! Tam tamına 710 milyon kişi... Şok rakam! Tam tamına 710 milyon kişi... Şok rakam! Tam tamına 710 milyon kişi...

IOM, Gallup şirketine 160'tan fazla ülkede yaptırdığı araştırmanın sonuçlarını açıkladı.

Araştırmada yetişkin deneklere "İmkanınız olsa kalıcı olarak başka bir ülkeye göç etmek ister misiniz?", "Başka bir ülkeye önümüzdeki bir yıl içinde göç etme planınız var mı?" ve "Önümüzdeki bir yıl içinde başka ülkeye göç etmek için herhangi bir hazırlık yaptınız mı?" soruları yöneltildi.

Verilen cevaplara göre 710 milyon kişinin imkanı olsa başka bir ülkeye kalıcı olarak göç etmek istediği, 66 milyon kişinin bir yıl içinde göç etmeyi planladığı, 23 milyon kişinin ise bu amaçla hazırlıklara başladığı belirlendi.

EN ÇOK ABD'YE GİTMEK İSTİYORLAR

Raporda potansiyel göçmenlerin en çok gitmek istediği ülkelerin ABD, İngiltere, Suudi Arabistan, Fransa, Kanada, Almanya ve Güney Afrika, göç etmeyi düşünenlerin en fazla olduğu ülkelerin ise Nijerya, Hindistan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Sudan, Bangladeş ve Çin olduğu dikkati çekti.

TÜRKİYE EN GÖÇ EDİLMEK İSTENİLEN ÜLKELER ARASINDA 15. SIRADA YER ALDI

Göç etmek isteyenlerin büyük çoğunluğu Afrika ve Asya'da yaşayan kişilerden oluştu. Avrupalılar arasından, başka ülkelere en çok göç etmek isteyen halkların İtalyanlar ve İspanyollar olduğu tespit edildi. İtalya ve İspanya aynı zamanda diğer ülke vatandaşlarının en çok göç etmek istediği ülkeler oldu.

Göç hazırlığı yapanların büyük çoğunluğunun şehirlerde yaşayan, en az orta öğretim mezunu, genç ve bekar erkekler olduğu da saptandı.

Uluslararası hukuka göre ülkelerin savaş ve doğal afet gibi nedenlerle ülkelerinden ayrılmak zorunda kalan mültecilere yönelik yasal yükümlülükleri olsa da daha iyi yaşam kurma hayali ile yola çıkan göçmenler için benzer yükümlülükler bulunmuyor. Birçok ülke göçmen kabul ederken başvuranlarda eğitim ve nitelik gibi unsurlar arıyor.

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