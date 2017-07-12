12 Temmuz 2017 Çarşamba18 Şevval 1438
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Bingöl'de ele geçirildi! Bir delil daha

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Bingöl'de ele geçirildi! Bir delil daha
Muş'un Şenyayla kırsalında yürütülen operasyon sonrası ele geçirilen malzemeler, terör örgütü PKK'nın dış kaynaklardan silah, teçhizat ve mühimmat elde ettiğini ortaya koydu.
Bingöl'de ele geçirildi! Bir delil daha Bingöl'de ele geçirildi! Bir delil daha Bingöl'de ele geçirildi! Bir delil daha

Muş'un Şenyayla kırsalındaki operasyon sonrası yapılan arama tarama faaliyetlerinde ele geçirilen malzemeler, bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik dış desteği ortaya koydu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, 4 Temmuz'da 8'inci Kolordu Komutanlığı sorumluluğunda bulunan Muş'un Şenyayla kırsalında taarruz helikopteri destekli olarak düzenlenen operasyonda bir kadın terörist ölü ele geçirildi. Operasyon sırasında bölücü terör örgütü PKK'nın orta saha sorumlusu olan bir teröristin de ağır yaralandığı telsiz konuşmalarından tespit edildi.

Operasyon sonrası bölgedeki arama tarama faaliyetleri sırasında, ölü ele geçirilen kadın teröristin üzerinde bir adet çöl kamuflajlı termal kamera ile çok sayıda örgütsel doküman bulundu. Bölücü terör örgütü PKK'nın "sözde" cephe birimi yönetimi tarafından 3 Temmuz'da oluşturulan depo listesinde de 23 gece görüş dürbünü ile yedi termal kameranın listelendiği belirlendi.

Operasyon sonrası ele geçirilen malzemeler, bölücü terör örgütü PKK'nın dış kaynaklardan silah, teçhizat ve mühimmat elde etmeye devam ettiğini ortaya koydu.

Özellikle, ele geçirilenler arasında gece görüş dürbünü ve termal kameraların da bulunması, terör örgütü elemanlarının gece eylem gerçekleştirebilme kabiliyetini artırdığını gözler önüne serdi.

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TSK'DAN BİNGÖL AÇIKLAMASI

Bingöl Yayladere'de teröristlere yönelik silahlı İHA ile düzenlenen hava harekatında 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede; bugün sabah saatlerinde, Bingöl Yayladere’de devam eden hava destekli operasyon kapsamında birliklere silahlı saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen teröristlere yönelik silahlı İHA ile düzenlenen hava harekatında 5 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

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