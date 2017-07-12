12 Temmuz 2017 Çarşamba18 Şevval 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:39Güneş 05:35Öğle 13:17İkindi 17:13Akşam 20:45Yatsı 22:32
    • 35°C Adana
    • 42°C Adıyaman
    • 31°C Afyon
    • 27°C Ağrı
    • 30°C Amasya
    • 33°C Ankara
    • 39°C Antalya
    • 22°C Artvin
    • 36°C Aydın
    • 34°C Balıkesir
  • BIST: 103.894 0.69
  • Altın: 140,503 -0.71
  • Dolar: 3,5796 -1.13
  • Euro: 4,0795 -1.52

Türkiye için can atıyorlar! 'Umarım ülkemize gelir'

»
İsrail Enerji, Altyapı ve Su Kaynakları Bakanı Steinitz, Avrupa için İsrail'den Türkiye'ye uzanan bir boru hattı döşemek istediklerini söyledi.
Türkiye için can atıyorlar! 'Umarım ülkemize gelir'
Türkiye için can atıyorlar! 'Umarım ülkemize gelir' Türkiye için can atıyorlar! 'Umarım ülkemize gelir' Türkiye için can atıyorlar! 'Umarım ülkemize gelir'

İsrail Enerji, Altyapı ve Su Kaynakları Bakanı Yuval Steinitz, 22. Dünya Petrol Kongresi kapsamında düzenlenen Bakanlar Oturumu'nda yaptığı konuşmada, enerjinin, Türkiye ile İsrail arasındaki normalleşme ve ikili ilişkilerin geliştirilmesi sürecinde önemli bir simge olduğunu söyledi. 

İsrail'in münhasır ekonomik bölgesinde daha fazla doğalgaz kaynağı bulunduğuna dair bilimsel çalışmaların olduğunu vurgulayan Steinitz, Güney Kıbrıs ve Mısır'ı da kapsayan bölgede de büyük miktarlarda doğalgaz rezervi bulunduğunu aktardı. 

''İKİ PROJE DE ÇOK ÖNEMLİ''

''Önümüzdeki süreçte Kuzey Denizi'ndeki kaynakların yerini Doğu Akdeniz'in alacağına inanıyoruz. Avrupa, Doğu Akdeniz'den doğalgaz alacak ve bu bölge güvenilir bir kaynak haline gelecek'' diyen Steinitz, ''İki önemli boru hattı projesiyle ilgili yoğun görüşmeler yürütüyoruz. Bunlardan biri Türkiye. Hem Türkiye'nin iç tüketimi hem de Avrupa'ya doğalgaz iletim için İsrail'den Türkiye'ye uzanan bir boru hattı döşemek istiyoruz. Diğeri ise, Güney Kıbrıs ve Yunanistan bağlantısıyla İtalya'ya uzanacak olan boru hattı. İtalyan hükümeti, bu projenin kendileri için en yüksek öncelikli projelerden biri olduğunu açıkladı. Bizim önceliğimizi sorarsanız, ben iki projeyi de çok önemli görüyorum'' ifadelerini kullandı.

''UMARIM İSRAİL'E GELİR''

Steinitz, iki boru hattını değerlendirmek için yeterli miktarda doğalgaz kaynağına sahip olduklarını belirterek, "Türk mevkidaşım Sayın Berat Albayrak ile verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Dört tur görüşmenin ardından, aramızdaki görüşmeleri hızlandırmaya ve bu yıl sonundan önce Türkiye ve İsrail arasındaki boru hattının inşa edilmesini sağlayacak hükümetler arası çatı anlaşmayı tamamlamaya çalışmaya karar verdik. Umarım, Sayın Albayrak, bu yıl sonuna kadar İsrail'e bu görüşmelerin hızlanmasını ve anlaşmanın tamamlanmasını sağlayacak bir ziyarette bulunur" diye açıklamada bulundu.

Görüşme için net bir tarih belirlenmediğini aktaran Steinitz, ziyaretin önümüzdeki aylarda gerçekleşmesini beklediğini söyledi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Türkiye için can atıyorlar! 'Umarım ülkemize gelir'Türkiye için can atıyorlar! 'Umarım ülkemize gelir'İsrail Enerji, Altyapı ve Su Kaynakları Bakanı Steinitz, Avrupa için İsrail'den Türkiye'ye uzanan bir boru hattı döşemek istediklerini söyledi.
Türkiye'ye 37 milyar dolarlık müjde!Türkiye'ye 37 milyar dolarlık müjde!Petrol İşleri Genel Müdürü (PİGM) Ömer Koca, Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak metan gazının parasal karşılığının 37 milyar dolar seviyesinde olduğunu söyledi.
Erdoğan mesajı verdi! Sakın gazlarına gelmeyinErdoğan mesajı verdi! Sakın gazlarına gelmeyinTürkiye; Kıbrıs görüşmelerini de kilitleyen Akdeniz'deki enerji kaynaklarıyla ilgili münhasır bölgelerdeki ekonomik haklarını korumakta kararlı.
Suudi Arabistan’dan Türkiye davetiSuudi Arabistan’dan Türkiye davetiSuudi Arabistan yetkilileri, ekonomik olarak “hırslı ve devasa bir program” olarak nitelendirdikleri 2030 vizyonu kapsamında, Türk yatırımcıları da ülkelerine davet etti.
Erdoğan'dan yüzleri güldüren açıklamaErdoğan'dan yüzleri güldüren açıklamaCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz anma etkinliğinde konuşuyor. Erdoğan, "Bu yılı beklentilerin üzerinde büyüme oranıyla tamamlayacağız" dedi.
Katar'dan 'Türkiye' çıkışı Öteleme yokKatar'dan 'Türkiye' çıkışı Öteleme yokKatar Ekonomi Bakanı, "Ambargo uygulayan ülkelerin çekileceği projeler Türk şirketleri için büyük fırsat" dedi.
  • İpler iyice gerildi! Rusya ikiye katladı12 Temmuz 2017 Çarşamba 10:59
  • Ekonomi için kritik veri açıklandı12 Temmuz 2017 Çarşamba 10:37
  • Türk Akımı'nda Gazprom endişeli12 Temmuz 2017 Çarşamba 07:30
  • Altına 'merkez' ayarı11 Temmuz 2017 Salı 16:05
  • Hürkuş'ta yeni değişiklik!11 Temmuz 2017 Salı 12:44
  • Katar'a dünyanın en büyük operasyonu!11 Temmuz 2017 Salı 12:36
  • Rekor kırıyor! En yüksek seviyeyi gördü11 Temmuz 2017 Salı 12:32
  • 30 bin kişiden milyonlarca lira topladılar11 Temmuz 2017 Salı 12:30
  • Buffett'a teklif şoku!11 Temmuz 2017 Salı 12:16
  • Euro/dolar için kritik tahmin11 Temmuz 2017 Salı 12:15
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri