Türkiye için can atıyorlar! 'Umarım ülkemize gelir'

İsrail Enerji, Altyapı ve Su Kaynakları Bakanı Steinitz, Avrupa için İsrail'den Türkiye'ye uzanan bir boru hattı döşemek istediklerini söyledi.

İsrail Enerji, Altyapı ve Su Kaynakları Bakanı Yuval Steinitz, 22. Dünya Petrol Kongresi kapsamında düzenlenen Bakanlar Oturumu'nda yaptığı konuşmada, enerjinin, Türkiye ile İsrail arasındaki normalleşme ve ikili ilişkilerin geliştirilmesi sürecinde önemli bir simge olduğunu söyledi.

İsrail'in münhasır ekonomik bölgesinde daha fazla doğalgaz kaynağı bulunduğuna dair bilimsel çalışmaların olduğunu vurgulayan Steinitz, Güney Kıbrıs ve Mısır'ı da kapsayan bölgede de büyük miktarlarda doğalgaz rezervi bulunduğunu aktardı.

''İKİ PROJE DE ÇOK ÖNEMLİ''

''Önümüzdeki süreçte Kuzey Denizi'ndeki kaynakların yerini Doğu Akdeniz'in alacağına inanıyoruz. Avrupa, Doğu Akdeniz'den doğalgaz alacak ve bu bölge güvenilir bir kaynak haline gelecek'' diyen Steinitz, ''İki önemli boru hattı projesiyle ilgili yoğun görüşmeler yürütüyoruz. Bunlardan biri Türkiye. Hem Türkiye'nin iç tüketimi hem de Avrupa'ya doğalgaz iletim için İsrail'den Türkiye'ye uzanan bir boru hattı döşemek istiyoruz. Diğeri ise, Güney Kıbrıs ve Yunanistan bağlantısıyla İtalya'ya uzanacak olan boru hattı. İtalyan hükümeti, bu projenin kendileri için en yüksek öncelikli projelerden biri olduğunu açıkladı. Bizim önceliğimizi sorarsanız, ben iki projeyi de çok önemli görüyorum'' ifadelerini kullandı.

''UMARIM İSRAİL'E GELİR''

Steinitz, iki boru hattını değerlendirmek için yeterli miktarda doğalgaz kaynağına sahip olduklarını belirterek, "Türk mevkidaşım Sayın Berat Albayrak ile verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Dört tur görüşmenin ardından, aramızdaki görüşmeleri hızlandırmaya ve bu yıl sonundan önce Türkiye ve İsrail arasındaki boru hattının inşa edilmesini sağlayacak hükümetler arası çatı anlaşmayı tamamlamaya çalışmaya karar verdik. Umarım, Sayın Albayrak, bu yıl sonuna kadar İsrail'e bu görüşmelerin hızlanmasını ve anlaşmanın tamamlanmasını sağlayacak bir ziyarette bulunur" diye açıklamada bulundu.

Görüşme için net bir tarih belirlenmediğini aktaran Steinitz, ziyaretin önümüzdeki aylarda gerçekleşmesini beklediğini söyledi.