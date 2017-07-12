12 Temmuz 2017 Çarşamba18 Şevval 1438
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Türkiye'ye 37 milyar dolarlık müjde!

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Petrol İşleri Genel Müdürü (PİGM) Ömer Koca, Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak metan gazının parasal karşılığının 37 milyar dolar seviyesinde olduğunu söyledi.
Türkiye'ye 37 milyar dolarlık müjde!
Türkiye'ye 37 milyar dolarlık müjde! Türkiye'ye 37 milyar dolarlık müjde! Türkiye'ye 37 milyar dolarlık müjde!

Petrol İşleri Genel Müdürü (PİGM) Ömer Koca, Türkiye'deki kömür madenlerinden elde edilebilecek metan gazı potansiyelinin 130 milyar metreküp civarında olduğunu belirterek, 'Ekonomimize önemli katkı sağlayacak bu gazın parasal karşılığı 37 milyar dolar seviyesinde.' dedi.

Koca, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim sponsoru olduğu 22. Dünya Petrol Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kömür madenlerinden elde edilebilecek metan gazı potansiyelinin, ekonomiye önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Kömür madenleri işletmelerindeki güvenlik ve ticari konuların düzenlenmesine ilişkin ilgili kanuna yeni bir madde eklendiğini ifade eden Koç, "Yönetmelik de bu maddeye göre düzenlendi. Söz konusu yönetmelik şu an Sayıştay'da, daha sonra ise Başbakanlık tarafından uygun bulunursa uygulamaya konulacak." diye konuştu.

Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle maden işletme ruhsatına sahip şirketlerin, metan işletme ruhsatı alması gerekeceğini aktaran Koca, "Bizim şu anda Türkiye'deki mevcut rezervimiz 5,1 milyar metreküp. Söz konusu potansiyel gerçekleşirse kömürden elde edilen metan gazında 130 milyar metreküplük bir rezerv söz konusu. Bunu gerçekleştirmek için çok ciddi bir çalışma içindeyiz. Ekonomimize önemli katkı sağlayacak bu gazın parasal olarak karşılığı 37 milyar dolarlık bir seviyesinde." ifadelerini kullandı.

Koca, bir enerji şirketinin metan gazı ruhsatı alabilmesi için öncelikle talep ettiği bölgede maden işletme ruhsatına sahip olması gerektiğini belirterek, müracaat edilen bölgede çıkarılacak bir ton kömürden en az 5 metreküp metan gazı elde edilmesi şartı aranacağını bildirdi.

Kömür madeni damarlarında bulunan metan gazının, madencilik faaliyetinin güvenli şekilde yürütülmesi için ayrıştırılması gerekiyor. Ayrıştırma işleminin ardından ortaya çıkan gaz, sanayi ve evsel tüketimde kullanılabiliyor.

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