Fikret Hakan'a büyük vefasızlık!

Türk sinemasının jönlerinden Fikret Hakan akciğer kanserinden hayatını dün kaybetti. 83 yaşındaki usta oyuncu için bugün İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu'nda tören düzenlendi.
ANMA TÖRENİNDE SALON BOMBOŞ KALDI
Usta oyuncunun anma törenine çok az sayıda kişinin katılması' vefasızlık'olarak yorumlandı. Boş salon objektiflere yansıdı.
Asıl adı Bumin Gaffar Çıtanak olan Fikret Hakan bir süredir akciğer kanseri tedavisi görüyordu. Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde dün 02.00 sıralarında ölen Hakan 83 yaşındaydı.