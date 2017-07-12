Abdullah Gül'den FETÖ liderine çok sert cevap!

Terörist başı Gülen, bir Amerikan radyosuna verdiği demeçte Abdullah Gül'ün kendisini ziyaret ettiğini söylemişti. Abdullah Gül, FETÖ'nün elebaşı Gülen ile hiçbir zaman görüşmediğini açıkladı.
Batı medyasına konuşan terörist başının açıklamalarına tepki gösteren Gül, FETO'ya yakınlık duymadığını da vurguladı:
"KESİNLİKLE BİR GÖRÜŞMEM OLMADI"
"Düşünce, din ve siyaset anlayışım açısından hayatımın hiçbir döneminde yakınlık duymadığım bu örgüt lideri ile; Başbakanlığım, Dışişleri Bakanlığım ve Cumhurbaşkanlığı görevlerim süresinde kesinlikle bir görüşmem olmamıştır. Kamuoyunun bilgisine.”