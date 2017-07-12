İstanbul için 15 Temmuz kararı! Ücretsiz olacak

FETÖ'nün hain darbe girişiminin püskürtüldüğü 15 Temmuz'un yıl dönümünde, sabaha kadar nöbet tutulup, şehitler anılacak.
2 GÜN BOYUNCA ÜCRETSİZ
Bu nedenle İETT, 15 ve 16 Temmuz'da toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağını duyurdu.
|İmsak 03:39
|Güneş 05:35
|Öğle 13:17
|İkindi 17:13
|Akşam 20:45
|Yatsı 22:32
FETÖ'nün hain darbe girişiminin püskürtüldüğü 15 Temmuz'un yıl dönümünde, sabaha kadar nöbet tutulup, şehitler anılacak.
2 GÜN BOYUNCA ÜCRETSİZ
Bu nedenle İETT, 15 ve 16 Temmuz'da toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağını duyurdu.