Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Ankara Kara Harp Okulunda meydana gelen eylemler nedeniyle 5'i firari, 75'i tutuklu 239 kişi hakkında iddianame düzenlendi.
12 Temmuz 2017 Çarşamba18 Şevval 1438
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239 kişiye dava açıldı!
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