12 Temmuz 2017 Çarşamba18 Şevval 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:39Güneş 05:35Öğle 13:17İkindi 17:13Akşam 20:45Yatsı 22:32
    • 36°C Adana
    • 39°C Adıyaman
    • 30°C Afyon
    • 29°C Ağrı
    • 31°C Amasya
    • 32°C Ankara
    • 39°C Antalya
    • 23°C Artvin
    • 37°C Aydın
    • 34°C Balıkesir
  • BIST: 103.484 0.29
  • Altın: 141,050 -0.32
  • Dolar: 3,5810 -1.09
  • Euro: 4,1067 -0.86

Başbakan Yıldırım: Hesabını soracağız!

»
Başbakan Binali Yıldırım,AK Parti'deki anma töreninde 'Hainlere ihanetin hesabını soracağız ve yolumuza güven içerisinde kararlılıkla devam edeceğiz.' dedi.
Başbakan Yıldırım: Hesabını soracağız!
Başbakan Yıldırım: Hesabını soracağız! Başbakan Yıldırım: Hesabını soracağız! Başbakan Yıldırım: Hesabını soracağız!

İşte o konuşmadan satır başları:

Şehit ve gazilerimizin yaş ortalaması yüzde 36. Bu ne demek? Meydana inen vatandaşlarımızın çoğu yaş aralığı olarak hayatının baharında olan insanlar. Hanım kardeşlerimiz o gece en ön saflarda yerini almıştır. Eğitim durumuna baktığımızda şehit ve gazilerimizin yüksek olduğuna şahit oluyoruz. Bu sonuçlardan da anlıyoruz ki, o gece sokağa çıkan vatandaşlarımız bilerek, isteyerek meydanlara akın etmiştir. 

İKİNCİ BİR İSTİKLAL MÜCADELESİ

O gece hiçbir direnişçimiz kamu malına zarar vermemiştir. Tabloya bakıldığında ikinci bir istiklal savaşı mücadelesi net bir şekilde ortaya çıkmıştır. 15 Temmuz gecesi bütün Türkiye aynı duyguda birleşti. Büyük bir aşkla ülkesine, demokrasisine, geleceğine sahip çıktı. 80 milyon vatan evladına ve şehitlerimize söz veriyorum. Bu aziz vatanı namart ve kalleşler çiğneyemeyecektir. Rengini şehitlerimizin temiz kanından alan bu al bayrak hiç bir zaman inmeyecek, bu ezanlar dinmeyecektir.

HESABINI SORACAĞIZ

Bu asil milletin iradesini hiç kimse ama hiç kimse çiğneyemeyecektir. Hiçbir provokasyon kardeşliğimizi bozamayacaktır. Ülkemizi, vatanımızı teslim etmedik, geleceğimizi de hainlere teslim etmeyeceğiz. Hainlere ihanetin hesabını soracağız ve yolumuza güven içerisinde kararlılıkla devam edeceğiz.Gazi kardeşlerimiz, şehit yakınlarımız hiç merak etmeyin, onların mahkemelerde, duruşmalarda tiyatro oynaması alacakları cezaya asla ve asla engel olmayacak. Türkiye bir hukuk devletidir. Hukuk devleti kuralları çerçevesinde sabredeceğiz, müsamaha göstereceğiz, onların "Savunma hakları elimizden alındı, adil yargılanmadık" mazaretlerini elinden alacağız ve en ağır cezayı günün sonunda onlar görecekler. Bütün suçlular cezalandırılıncaya kadar bize uyku yok, dinlenmek de yok.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Başbakan Yıldırım: Hesabını soracağız!Başbakan Yıldırım: Hesabını soracağız!Başbakan Binali Yıldırım,AK Parti'deki anma töreninde 'Hainlere ihanetin hesabını soracağız ve yolumuza güven içerisinde kararlılıkla devam edeceğiz.' dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'OHAL' restiCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'OHAL' restiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, OHAL eleştirilere çok sert bir şekilde cevap verdi. Erdoğan, "OHAL'in sınırlarını Batı'nın çizdiği şekilde belirlemeyiz" dedi.
CHP'den sürpriz! AK Parti ve MHP toplandıCHP'den sürpriz! AK Parti ve MHP toplandıKomisyonda bugün görüşmelerine başlanacak içtüzük değişikliği teklifine ilişkin CHP'den sürpriz hamle geldi.
Adalet Bakanı Bozdağ cevap verdi: Tamamen iftira!Adalet Bakanı Bozdağ cevap verdi: Tamamen iftira!Adalet Bakanı Bozdağ, FETÖ yargılamalarına ilişkin "Cezaevlerinde kötü muamele ve işkence iddiaları tamamıyla iftiradan ibarettir" dedi.
Noktayı koydu: Biri Erbakan, diğeri Erdoğan!Noktayı koydu: Biri Erbakan, diğeri Erdoğan!Başbakan Binali Yıldırım, Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu'nda CHP'nin 'FETÖ'nün siyasi ayağı' eleştirilerine cevap verdi.
Erdoğan'dan BBC'ye kritik açıklamalarErdoğan'dan BBC'ye kritik açıklamalarAB'nin Türkiye'nin vaktini çaldığını söyleyen Erdoğan 'Eğer AB kabul etmeyeceğini söylerse Türkiye rahatlar' diye konuştu.
  • Kemal Kılıçdaorğlu'ndan 'kontrollü' 15 Temmuz çarkı11 Temmuz 2017 Salı 11:30
  • BBP'den '15 Temmuz' kararı11 Temmuz 2017 Salı 08:00
  • Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz fotoğrafı10 Temmuz 2017 Pazartesi 22:53
  • ABD'den Türkiye itirafı! Aramızdaki güven...10 Temmuz 2017 Pazartesi 22:47
  • AK Parti'den Kılıçdaroğlu ve Demirtaş'a çok sert tepki10 Temmuz 2017 Pazartesi 16:35
  • Enis Berberoğlu Kılıçdaroğlu'nu ilk gördüğünde bakın ne yapmış!10 Temmuz 2017 Pazartesi 15:47
  • Meclis Başkanı istedi! Bir dönemin sonu...10 Temmuz 2017 Pazartesi 15:19
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli görüşme!10 Temmuz 2017 Pazartesi 00:49
  • HDP'li Pervin Buldan trafik kazası geçirdi!10 Temmuz 2017 Pazartesi 00:48
  • Milyonlar buluşacak demişlerdi! Büyük fiyasko10 Temmuz 2017 Pazartesi 00:35
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri