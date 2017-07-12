Başbakan Yıldırım: Hesabını soracağız!

Başbakan Binali Yıldırım,AK Parti'deki anma töreninde 'Hainlere ihanetin hesabını soracağız ve yolumuza güven içerisinde kararlılıkla devam edeceğiz.' dedi.

İşte o konuşmadan satır başları:



Şehit ve gazilerimizin yaş ortalaması yüzde 36. Bu ne demek? Meydana inen vatandaşlarımızın çoğu yaş aralığı olarak hayatının baharında olan insanlar. Hanım kardeşlerimiz o gece en ön saflarda yerini almıştır. Eğitim durumuna baktığımızda şehit ve gazilerimizin yüksek olduğuna şahit oluyoruz. Bu sonuçlardan da anlıyoruz ki, o gece sokağa çıkan vatandaşlarımız bilerek, isteyerek meydanlara akın etmiştir.



İKİNCİ BİR İSTİKLAL MÜCADELESİ



O gece hiçbir direnişçimiz kamu malına zarar vermemiştir. Tabloya bakıldığında ikinci bir istiklal savaşı mücadelesi net bir şekilde ortaya çıkmıştır. 15 Temmuz gecesi bütün Türkiye aynı duyguda birleşti. Büyük bir aşkla ülkesine, demokrasisine, geleceğine sahip çıktı. 80 milyon vatan evladına ve şehitlerimize söz veriyorum. Bu aziz vatanı namart ve kalleşler çiğneyemeyecektir. Rengini şehitlerimizin temiz kanından alan bu al bayrak hiç bir zaman inmeyecek, bu ezanlar dinmeyecektir.



HESABINI SORACAĞIZ



Bu asil milletin iradesini hiç kimse ama hiç kimse çiğneyemeyecektir. Hiçbir provokasyon kardeşliğimizi bozamayacaktır. Ülkemizi, vatanımızı teslim etmedik, geleceğimizi de hainlere teslim etmeyeceğiz. Hainlere ihanetin hesabını soracağız ve yolumuza güven içerisinde kararlılıkla devam edeceğiz.Gazi kardeşlerimiz, şehit yakınlarımız hiç merak etmeyin, onların mahkemelerde, duruşmalarda tiyatro oynaması alacakları cezaya asla ve asla engel olmayacak. Türkiye bir hukuk devletidir. Hukuk devleti kuralları çerçevesinde sabredeceğiz, müsamaha göstereceğiz, onların "Savunma hakları elimizden alındı, adil yargılanmadık" mazaretlerini elinden alacağız ve en ağır cezayı günün sonunda onlar görecekler. Bütün suçlular cezalandırılıncaya kadar bize uyku yok, dinlenmek de yok.