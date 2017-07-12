İran'dan 200 milyar dolarlık enerji anlaşması

Fransız enerji devi Total ve Çinli CNPC ile geçen hafta 4.8 milyar dolarlık doğalgaz anlaşması imzalayan İran, İstanbul'da devam eden Dünya Petrol Kongresi'nin de en büyük vurgununu yapmak üzere.

İran Petrol Bakanı Yardımcısı Emir Hüseyin Zamaninia 27 ülkeyle 200 milyarlık petrol anlaşması projesi görüşmelerinde sona yaklaştıklarını belirtti ve bunların çok kısa zamanda imzaya dönüşeceğini açıkladı.

Fransa ve Çin ile yapılacak Güney Pars sahası ortaklığına atıfta bulunan Zamaninia "Sizi temin ederim ki bu son anlaşma değil. Birkaç hafta içerisinde diğer anlaşmalar da olacak." dedi.

BR, GAZPROM, LUKOIL VE PETRONAS SIRADA

İran'ın Avrupa ve Asya bölgesi için ciddi görüşmeler halinde olduğunu söyleyen Zamaninia tarafından ismi zikredilen firmalar BP, Rus Gazprom ve Lukoil ile Malezyalı dev Petronas. İran cephesi Amerikan şirketlerine dair sorulara ise yanıt vermedi.

İran'da iki saha geliştirme projesiyle ilgilendiklerini daha önce açıklayan Lukoil görüşmelerin detayıyla ilgili yorum yapmaktan kaçınıyor. BP, Gazprom ve Petronas ise görüş taleplerini geri çeviriyor.

ABD başta olmak üzere uzun yıllar boyunca Dünya'nın küresel güçlerinden ambargo ve benzeri yaptırımlar gören İran üzerindeki abluka 2016 yılında İran'ın nükleer programıyla ilgili verdiği sözler doğrultusunda geri çekilmişti.

AMBARGO KALKINCA ÜRETİM ARTTI

Ambargonun hafifletilmesiyle enerji üretimini arttıran İran, arzın azaltılmasını öngören OPEC anlaşmasından da muafiyet almıştı. Petrolün fiyatlarının en düşük seviyesinde seyrettiği bu dönemlerde OPEC arzın düşmesiyle beklediği etkiye ulaşamadı. Ham petrolün varil fiyatı 44 dolar civarında.

Zamaninia bu konuyla ilgili de "Küresel pazarda petrolde arz fazlası var fakat 2017 yılı sonunda, son çeyrek itibarıyla fiyat açısından daha iyi sonuçlar göreceğiz." dedi.