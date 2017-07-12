12 Temmuz 2017 Çarşamba18 Şevval 1438
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Erdoğan: Sokağa çıkamaz hale sen gelirsin

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Erdoğan: Sokağa çıkamaz hale sen gelirsin
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen, 15 Temmuz ile ilgili kitap tanıtımında konuştu.
Erdoğan: Sokağa çıkamaz hale sen gelirsin Erdoğan: Sokağa çıkamaz hale sen gelirsin Erdoğan: Sokağa çıkamaz hale sen gelirsin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen, 'Meydanların Dili' sergisinin açılışı ve '15 Temmuz Milli İrade Zaferinin Analizi' kitabının tanıtımında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan terör örgütleriyle kol kola gezen Kılıçdaroğlu'na " Sokak sokak diyenlerin yarın öbür gün sokağa çıkamaz hale gelir. Bunu böyle bilsin." dedi.

ALLAH FETÖCÜLERİ KAHRETSİN

15 Temmuz ile ilgili yapılan bu kitap. Çok çok önemlidir. Bu kitap için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ülkemizi böyle bir felaketin eşiğine getirenleri Rabbimin kahretmesini niyaz ediyorum.

15 TEMMUZ'U ANLAMAYAN GAFİL KILIÇDAROĞLU

15 Temmuz milli sembollerimizden biridir. 15 Temmuz'u anlayamayan gafiller var. Bunların başında ana muhalefet partisi genel başkanı geliyor. Mevlana hazretleri ağaca su vermeyi adalet, dikene su vermeyi zulüm olarak tanımlıyor. 

"DEMOKRASİNİN TEMİNATI AK PARTİ'DİR"

Lider taşın arkasına saklanırsa millet dağın arkasına saklanır. Kılıçdaroğlu dağın arkasına saklandı. 

Batı konuşuyor. G20 zirvesi yaptık. Hamburg'u yakıp yıktılar. 25 gün yürüdüler. Bunların kılına zarar gelmesin diye hükümetimiz gece gündüz çalıştı. Demokrasinin garantisi AK Parti iktidarıdır. 

"SOKAĞA ÇIKAMAZ HALE GELİRSİN KILIÇDAROĞLU"

Bunların bir önceki partilerinin iktidar olduğu vakitte Merve Kavakçı kardeşimizi dışarı çıkartın diyen öteki tarafa gitmiş zata alkış tutanları biliyoruz. 

Sokak sokak diyenlerin yarın öbür gün sokağa çıkamaz hale gelir. Bunu böyle bilsin. Sokakta aranan adaletin adı: İntikamdır. Bunun sonu da vandallıktır. 

"FATİHLERİN, YAVUZLARIN TORUNLARI SİZİ BEKLİYOR"

Bunlar malum paçavralarla poz veriyorlar. Diyorlar ki hans, gerorge falan içeridekiler çıksın diyorlar. Biz sizden bir şey istediğimiz zaman yargı var diyorsunuz. Bizde de yargı var. 

Alparslanların, Süleyman Şah'ların, Osman Gazilerin, Fatihlerin, Yavuzların, Abdülhamitlerin, Mustafa Kemal'lerin torunları sizi bekliyor olacak. 

FETÖ'cülerin hapishanelerdeki akıbetlerine, Kandil'deki teröristlerin sonlarına hazırsanız buyrun gelin. 

"BU TOPRAĞA BİR ADIM ATTIRMAYIZ"

Vatanımıza parçalamak isteyenlere milletimizi esir etmek isteyenlere bu bedelleri ödetmeden tek bir karış toprağa adım attırırsak anamızdan emdiğimiz süt bize haram olsun. 

Şehitlerimize mahcup olmaktansa kara toprağa girmeyi tercih ederiz. Mesele Suriye, Irak, Katar değildir. Mesele Türkiye'dir. 

Oldu bittilere boyun eğmiyor, kendi planlarımızı devreye sokuyoruz. 

 

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