12 Temmuz 2017 Çarşamba18 Şevval 1438
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Haritaya dikkat! Afiş üzerinden kirli kampanya

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Cumhurbaşkanlığı'nın 15 Temmuz afişleri üzerinden kirli bir kampanya başlatan sosyal medya teröristleri FETÖ'nün ekmeğine yağ sürdü.
Haritaya dikkat! Afiş üzerinden kirli kampanya
Haritaya dikkat! Afiş üzerinden kirli kampanya Haritaya dikkat! Afiş üzerinden kirli kampanya Haritaya dikkat! Afiş üzerinden kirli kampanya

Cumhurbaşkanlığı 15 Temmuz nedeniyle yapılacak anma törenlerinde kullanılmak üzere farklı afişler hazırladı. Türkiye çapında billboard, otobüs, metro, tren istasyonlarına asılan afişler sosyal medyada FETÖ'cülerin kirli kampanyasına alet edildi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı logosuyla hazırlanan afişlerin, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Çengelköy, Ankara Kızılay Meydanı, İstanbul Vatan Caddesi gibi sembol bölgelerde yaşanan olaylar üzerine kurgulandığı görüldü. 

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ASKER KILIKLI TERÖRİSTLERİN PİŞMANLIĞI 

Oluşturulan bazı afişlerde, iradesini FETÖ'nün emrine vermiş asker kılıklı teröristlerin millet karşısındaki çaresizliğine dikkat çekildi.

Darbeci hainlerin milletin direnişi karşısında düştükleri rezil halin resmedildiği bazı afişler "Türk askerinin aşağılandığı" iddiasıyla sosyal medyada 'Erdoğan karşıtı' kampanyaya dönüştürülmek istendi. 

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Bu kampanyaya FETÖ bağlantısı sebebiyle MHP'den ihraç edilen Meral Akşener ve Ümit Özdağ da destek verdi. 

Akşener, twitter adresinden "15 Temmuz kalkışmasını yapan alçaklar yerine yenik, ezik, çaresiz Türk askeri resmi koymak alçakların ekmeğine yağ sürmektir. Derhal düzeltilmelidir" dedi.

Ümit Özdağ ise yaptığı açıklamada "15 Temmuz afişleri FETÖ'ye değil Türk ordusuna hakaret ve saldırı anlamına geliyor." dedi.

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SOSYAL MEDYA TERÖRİSTİ FETÖ'CÜLER ÜSTÜNE ATLADI

FETÖ'cü teröristlerin resmedildiği aşikar olan afişlerin afişlerin paylaşımıyla ilgili ilginç bir veri akışı ortaya çıktı. Görsellerin sosyal medyada yayılımında FETÖ üyeleri ellerinden geleni arkalarına koymadılar.

HARİTAYA DİKKAT! ABD VE AVRUPA'DAKİ FETÖ'CÜLER DEVREDE

Türkiye'de çoğunlukla sahte lokasyon bilgileriyle paylaşılan twitler, dünyanın farklı lokasyonlarından sahte hesaplarla organize destek verilerek farklı hashtagler ile gündemde tutulmaya çalışıldığı görüldü. Provokasyon amaçlı atılan twitlerin nereden atıldığını ortaya koyan harita ise sosyal medyadaki teröristlerin hangi ülkelerde olduğunu ortaya koydu. Atılan twitlerin özellikle FETÖ'cülerin yuvası olan ABD ve Avrupa'dan olduğu dikkatlerden kaçmadı.

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