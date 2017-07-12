13 Temmuz 2017 Perşembe19 Şevval 1438
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ABD’den vatandaşlarına 15 Temmuz uyarısı

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ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, Türkiye’de bulunana vatandaşlarını, 15 Temmuz darbe girişiminin yaklaşan yıldönümü sebebiyle dikkatli olmaya çağırdı.
ABD’den vatandaşlarına 15 Temmuz uyarısı
ABD’den vatandaşlarına 15 Temmuz uyarısı ABD’den vatandaşlarına 15 Temmuz uyarısı ABD’den vatandaşlarına 15 Temmuz uyarısı

Büyükelçiliğinin internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Amerikan vatandaşlarını, 15 Temmuz ve önceki günlerde, darbe girişimi yıldönümüyle ilgili olarak ülke genelinde halka açık yerlerde toplantı ve gösteriler gibi büyük etkinlikler gerçekleşebilir. ABD'nin TürkiyeBüyükelçiliği, Türkiye'de yaşayan veya Türkiye'de seyahat eden ABD vatandaşlarını dikkatli olmaya ve gösteriler ile büyük kalabalıklardan uzak durmaya çağırıyor" dendi.

Büyükelçilik ayrıca vatandaşlarını yerel haberleri takip etmeye çağırarak barışçıl gösterilerin bile ‘şiddet' riskini taşıdığı uyarısında bulundu.

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