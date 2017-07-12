13 Temmuz 2017 Perşembe19 Şevval 1438
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Katar Mısır'da toplantıyı terk etti!

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Arap Birliği Enformasyon Bakanlarının katıldığı Kahire'deki toplantıda gerginlik çıktı, Katar temsilcisi oturumu terk etti
Katar Mısır'da toplantıyı terk etti!
Katar Mısır'da toplantıyı terk etti! Katar Mısır'da toplantıyı terk etti! Katar Mısır'da toplantıyı terk etti!

Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Arap Birliği 48'inci Enformasyon Bakanları Toplantısı'nda çıkan gerginlik sonucu Katar temsilcisi oturumu terk etti.

KATAR VE EL CEZİRE İLE İLGİLİ SÖZLER ÜZERİNE TOPLANTIDAN AYRILDI

Katar'ın Arap Birliği Daimi Temsilcisi Seyf bin Mukaddem el-Buayneyn, Suudi ArabistanEnformasyon ve Kültür Bakanı Avvad bin Salih el-Avvad ve Bahreyn Enformasyon Bakanı Ali bin Muhammed el-Rumeyhi'nin Katar ve El Cezire televizyonuyla ilgili sözleri üzerine toplantıdan ayrıldı.

Bahreynli Bakan Rumeyhi, Katar temsilcisinin tepkisine yol açan konuşmasında, "El Cezire kanalı Körfez ülkelerinin güvenliğini hedef almakta, asılsız söylenti ve yalan haberler yayınlamaktadır." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan Enformasyon ve Kültür Bakanı Avvad da benzer şekilde Al Jazeera'yi eleştirerek, "Şiddet ve aşırılığa son verilmesi gerekir. Bazı Arap ülkelerinde hala şiddet çağrıları yapılıyor." diye konuştu.

CEVAP VERMEK İÇİN SÖZ HAKKI İSTEDİ, ANCAK VERİLMEDİ

Katar temsilcisi Buayneyn, bu sözler üzerine toplantıyı yöneten Tunuslu Bakan Mehdi bin Garibe'den ikinci kez söz istedi, ancak talebi karşılık bulmayınca, "Ülkem aleyhinde konuşulduğu zaman savunma yapmak için müdahalede bulunmak benim en doğal hakkımdır." diyerek oturumu terk etti.

Buayneyn toplantının başında ilk söz alışında, El Cezire'nin sadece haber yaptığını ve Arap dünyasının, gerçeklerin yansıtılmasından rahatsız olduğunu dile getirerek, "El Cezire'yi suçlayanlar toplum ahlakını kirleten kanalları görmezden geliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ise konuşmasında, Arap dünyasında bazı medya organlarının krizin bir parçası haline geldiğini ve "olumsuz ve yıkıcı" yayınlar yaptığını söyledi.

Katar'a ambargo uygulayan Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'in Doha yönetimine sunduğu 13 maddelik talep listesinde Al Jazeera kanalının kapatılması şartı da yer alıyordu.

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