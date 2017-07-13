NASA'dan açıklama: Patlarsa dünya...

NASA'da görevli bilim insanlarının Güneş'in yüzeyinde fark ettiği dev leke, dünyaya ciddi zararlar verebileceği belirtildi.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) gözlem evinde Güneş yüzeyinde korkutan bir leke fark edildi.



Güneş üzerindeki lekenin, dünyanın 19 katı büyüklüğünde olduğu açıklandı.

"PATLAMAYA NEDEN OLABİLİR"

Lekenin geniş çapta bir güneş patlamasına neden olabileceği ve iletişim sistemlerine hasar verebileceği uyarısında bulunuldu. Patlamanın bir başka zararı da dünya atmosferine radyoaktif partikül salınımı olacağı belirtildi. İlk olarak geçtiğimiz hafta fark edilen güneş lekesinin 7 gün içinde çok daha büyük bir kütleye ulaştığının da altı çizildi.







